Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело на контроль, но ни о каком наведении порядка в миграционной сфере пока даже не пахнет…

Шокирующая новость пришла в минувшие выходные: сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с телецентром «Останкино». Нападение случилось в ночь на 6 июля, когда девушка возвращалась с работы. В районе 2:30 по московскому времени она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда. В этот момент на нее напали несколько мужчин-мигрантов, сообщает РИА Новости Спорт.

Уже спустя 40 минут задержали первого подозреваемого — им оказался 24-летний Мухриддин, приехавший в Москву на заработки из Узбекистана. Вскоре арестовали двух его подельников: 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц», по которой подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

«По данным следствия, трое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома, применяя насилие, напали на ранее незнакомую девушку. Далее двое обвиняемых совершили в отношении неё изнасилование, третий фигурант наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников», — говорилось в заявлении столичного СК.

Позже стало известно, что одного из подозреваемых поймали по дороге в аэропорт. На данном этапе проводятся судебно-медицинские, психолого-психиатрические и генетические экспертизы. Кроме того, в рамках расследования правоохранительные органы выявили по местам проживания и работы подозреваемых иностранных граждан, находившихся на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«Матч ТВ» от развернутых комментариев отказался, отметив лишь, что телеканал знает о произошедшем и оказывает всяческую поддержку пострадавшей. Не обошла стороной произошедшее и генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Тина Канделаки. Вскоре после инцидента она написала, что «насильники будут наказаны по всей строгости закона», и для этого будут приложены все усилия.

Общественный резонанс дела привлёк внимания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который затребовал доклад о ходе расследования. Тем не менее, вопрос с мигрантами остаётся в России предельно острым. Число преступлений приезжих против коренного населения растёт, и российским властям надо с этим что-то делать. Уже даже москвичи не чувствуют себя в безопасности в центре столицы, что уж говорить о простых жителях российской провинции.

Русская линия