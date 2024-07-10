В СБУ не дали ответа на вопрос о возможном обмене иерархов УПЦ, хотя очевидно, что на Банковой стремятся пополнить свой обменный фонд неугодным украинским духовенством…

Украинские спецслужбы отказываются называть имена священников и архиереев УПЦ, которых они готовы обменять с Россией на украинских военнопленных

В Службе безопасности Украины не дали ответа на запрос журналистов относительно того, планируются ли дополнительные обмены епископата Украинской Православной Церкви на военнослужащих ВСУ, находящихся в плену в России. В СБУ считают, что раскрытие и распространение указанной информации может повредить процессу обмена военнопленными между Украиной и Россией, сообщает портал Rаskolam.net со ссылкой на «Главком».

В частности, спецслужбы Украины отказались сообщать информацию о том, кого из архиереев и священников Украинской Православной Церкви Россия готова обменять, отдав за них украинских военных.

«Запрашиваемая информация является чувствительной, и её распространение может повредить процессу освобождения пленных защитников Украины и незаконно удерживаемых гражданских лиц, а также освобожденным лицам», — сообщил руководитель Объединенного центра Андрей Пастернак.

Ранее по программе обмена военнопленными России удалось освободить из украинского плена двоих священников УПЦ, отбывавших наказание в исправительных колониях по разным статьям. Речь идёт о бывших клириках Конотопской и Днепропетровской епархий УПЦ, которые были осуждены на 15 и 5 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, при посредничестве Белоруссии Москве удалось обменяли 75-летнего иерарха Украинской Православной Церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), приговорённого украинским судом к 5 годам лишения свободы.

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