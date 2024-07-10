Русская линия
Сводка новостей от 10 июля 2024

Украинские спецслужбы отказываются называть имена священников и архиереев УПЦ, которых они готовы обменять с Россией на украинских военнопленных
В СБУ не дали ответа на вопрос о возможном обмене иерархов УПЦ, хотя очевидно, что на Банковой стремятся пополнить свой обменный фонд неугодным украинским духовенством…

СБУВ Службе безопасности Украины не дали ответа на запрос журналистов относительно того, планируются ли дополнительные обмены епископата Украинской Православной Церкви на военнослужащих ВСУ, находящихся в плену в России. В СБУ считают, что раскрытие и распространение указанной информации может повредить процессу обмена военнопленными между Украиной и Россией, сообщает портал Rаskolam.net со ссылкой на «Главком».

В частности, спецслужбы Украины отказались сообщать информацию о том, кого из архиереев и священников Украинской Православной Церкви Россия готова обменять, отдав за них украинских военных.

«Запрашиваемая информация является чувствительной, и её распространение может повредить процессу освобождения пленных защитников Украины и незаконно удерживаемых гражданских лиц, а также освобожденным лицам», — сообщил руководитель Объединенного центра Андрей Пастернак.

Ранее по программе обмена военнопленными России удалось освободить из украинского плена двоих священников УПЦ, отбывавших наказание в исправительных колониях по разным статьям. Речь идёт о бывших клириках Конотопской и Днепропетровской епархий УПЦ, которые были осуждены на 15 и 5 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, при посредничестве Белоруссии Москве удалось обменяли 75-летнего иерарха Украинской Православной Церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), приговорённого украинским судом к 5 годам лишения свободы.

Русская линия

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Украинские спецслужбы отказываются называть имена священников и архиереев УПЦ, которых они готовы обменять с Россией на украинских военнопленных
В СБУ не дали ответа на вопрос о возможном обмене иерархов УПЦ, хотя очевидно, что на Банковой стремятся пополнить свой обменный фонд неугодным украинским духовенством...

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