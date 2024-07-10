Владыка по-прежнему продолжает оставаться в СИЗО, несмотря на то, что срок его заключения в изоляторе вышел две недели назад…

9 июля 2024 года в Славянском горрайонном суде Донецкой области Украины продолжилось подготовительное судебное заседание по делу наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

Владыка Арсений участвовал в заседании очно, для чего был доставлен в суд из Днепровского СИЗО. Поддержать наместника Лавры прибыли братия обители, священнослужители УПЦ и миряне.

В рамках заседания в защиту владыки выступила по видеосвязи народная депутатка Украины Виктория Гриб.

Несмотря на жару и просьбу стороны защиты, председательствующая судья Татьяна Хаустова отказалась вывести митрополита из стеклянного бокса в зал заседаний с тем, чтобы он сидел рядом со своим адвокатом. В связи с этим стороной защиты был заявлен отвод председательствующего судьи.

Заседание по делу продолжится после того, как будет рассмотрен вопрос отвода судьи. Дата рассмотрения отвода судьи неизвестна.

Таким образом, до настоящего времени окончательно не решён вопрос о том, где будет находиться наместник Лавры до решения по возбуждённому против него делу. После окончания заседания владыку Арсения вновь отвезли в Днепровский СИЗО, куда он был заключён 25 апреля на 60 дней — этот срок завершился более двух недель назад, 22 июня.

Ранее народный депутат Артём Дмитрук направил депутатское обращение уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу с просьбой рассмотреть вопрос столь долгого удержания владыки Арсения без решения суда под стражей на предмет законности.

Русская линия