Русская линия
Сводка новостей от 10 июля 2024

Грядёт день памяти преподобного Паисия Святогорца
Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров» готов предложить свои материалы всем желающим устроить вечер памяти святого…

Преподобный Паисий Святогорец12 июля 2024 года в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, когда Церковь также память нашего современника, аскета, подвижника и целителя преподобного Паисия Святогорца, отмечается 30 лет со дня его блаженной кончины. А 25 июля 2024 года мы празднуем 100-летний юбилей со дня рождения святого преподобного Паисия Святогорца.

В связи с этим Музей-выставка «Архондарик преподобного Паисия Святогорца» заявил о готовности предоставить храмам, монастырям, общественным организациям, желающим почтить память святого наших дней, ряд материалов для проведения праздничных мероприятий:

— Цикл документальных фильмов «Паисий Святогорец», который включает 7 серий по 52 минуты, рассказывающих о детстве, юности, военной службе, монашеском пути старца, его наставлениях, аскетических подвигах, пророчествах, блаженной кончине, прославлении в лике святых, чудесах по молитвам к преподобному Паисию Святогорцу:

— Сокращенный вариант цикла документальных фильмов «Паисий Святогорец» о святости старца, 48 мин.;

— Видеофильм «Детство» о детстве и юности преподобного, 10 мин.;

— Видеофильм «Синай» о жизни и аскетических подвигах старца на горе Синай, 15 мин.;

— Видеофильм «Афон» о пребывании преподобного Паисия Святогорца на Афоне, его духовнике, старце Тихоне (Голенкове), а также паломничестве к старцу в келью Панагуда, 15 мин.;

— Видеопрезентация музея-выставки «Архондарик преподобного Паисия Святогорца», 3,5 мин.;

— Видеопритчи для детей о преподобном Паисии Святогорце;

— Печатные материалы о преподобном Паисии Святогорце для проведения лекций, бесед;

— Эксклюзивные фотографии старца, мест его жизни, родственников 10 штук;

— Новый документальный фильм «С Паисием Святогорцем по жизни». В фильме рассказывается о том, как изменилась жизнь участников молодежных экспедиций «Реконструкция жизни преподобного Паисия Святогорца», после попытки реконструировать свою жизнь в местах жизни и подвигов святого старца;

— Аудио «Диалоги с преподобным Паисием» — это программа, предусматривающая интерактивный диалог со старцем: возможность задать старцу вопрос и получить на него ответ из его наставлений. Предлагаем разделы вопросов по семейной жизни и воспитанию детей, 10−15 мин.;

— Школа добродетелей преподобного Паисия Святогорца — образовательный проект, основанный на учении преподобного Паисия Святогорца о добродетелях и творении добрых помыслов. Предлагаем вводное занятие, 15 мин.;

— Пример проведения «Дня с преподобным Паисием Святогорцем» в Московской духовной академии по сценарию режиссера Натальи Росман, 2 часа 35 мин.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Украинские спецслужбы отказываются называть имена священников и архиереев УПЦ, которых они готовы обменять с Россией на украинских военнопленных
В СБУ не дали ответа на вопрос о возможном обмене иерархов УПЦ, хотя очевидно, что на Банковой стремятся пополнить свой обменный фонд неугодным украинским духовенством...

В Славянске состоялось судебное заседание по делу митрополита Святогорского Арсения
Владыка по-прежнему продолжает оставаться в СИЗО, несмотря на то, что срок его заключения в изоляторе вышел две недели назад...

Грядёт день памяти преподобного Паисия Святогорца
Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров» готов предложить свои материалы всем желающим устроить вечер памяти святого...

Казаки установили первый Поклонный крест в зоне СВО на Донбассе
Крест был установлен трудами Всероссийского казачьего общества, казачьей разведывательной бригады «Терек», Волжского казачьего войска и казачьего добровольческого батальона «Ермак»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Полтавскую победу...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика