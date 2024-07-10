12 июля 2024 года в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, когда Церковь также память нашего современника, аскета, подвижника и целителя преподобного Паисия Святогорца, отмечается 30 лет со дня его блаженной кончины. А 25 июля 2024 года мы празднуем 100-летний юбилей со дня рождения святого преподобного Паисия Святогорца.

В связи с этим Музей-выставка «Архондарик преподобного Паисия Святогорца» заявил о готовности предоставить храмам, монастырям, общественным организациям, желающим почтить память святого наших дней, ряд материалов для проведения праздничных мероприятий:

— Цикл документальных фильмов «Паисий Святогорец», который включает 7 серий по 52 минуты, рассказывающих о детстве, юности, военной службе, монашеском пути старца, его наставлениях, аскетических подвигах, пророчествах, блаженной кончине, прославлении в лике святых, чудесах по молитвам к преподобному Паисию Святогорцу:

— Сокращенный вариант цикла документальных фильмов «Паисий Святогорец» о святости старца, 48 мин.;

— Видеофильм «Детство» о детстве и юности преподобного, 10 мин.;

— Видеофильм «Синай» о жизни и аскетических подвигах старца на горе Синай, 15 мин.;

— Видеофильм «Афон» о пребывании преподобного Паисия Святогорца на Афоне, его духовнике, старце Тихоне (Голенкове), а также паломничестве к старцу в келью Панагуда, 15 мин.;

— Видеопрезентация музея-выставки «Архондарик преподобного Паисия Святогорца», 3,5 мин.;

— Видеопритчи для детей о преподобном Паисии Святогорце;

— Печатные материалы о преподобном Паисии Святогорце для проведения лекций, бесед;

— Эксклюзивные фотографии старца, мест его жизни, родственников 10 штук;

— Новый документальный фильм «С Паисием Святогорцем по жизни». В фильме рассказывается о том, как изменилась жизнь участников молодежных экспедиций «Реконструкция жизни преподобного Паисия Святогорца», после попытки реконструировать свою жизнь в местах жизни и подвигов святого старца;

— Аудио «Диалоги с преподобным Паисием» — это программа, предусматривающая интерактивный диалог со старцем: возможность задать старцу вопрос и получить на него ответ из его наставлений. Предлагаем разделы вопросов по семейной жизни и воспитанию детей, 10−15 мин.;

— Школа добродетелей преподобного Паисия Святогорца — образовательный проект, основанный на учении преподобного Паисия Святогорца о добродетелях и творении добрых помыслов. Предлагаем вводное занятие, 15 мин.;

— Пример проведения «Дня с преподобным Паисием Святогорцем» в Московской духовной академии по сценарию режиссера Натальи Росман, 2 часа 35 мин.

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