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Сводка новостей от 10 июля 2024

Казаки установили первый Поклонный крест в зоне СВО на Донбассе
Крест был установлен трудами Всероссийского казачьего общества, казачьей разведывательной бригады «Терек», Волжского казачьего войска и казачьего добровольческого батальона «Ермак»…

Казаки установили первый Поклонный крест в зоне СВОАтаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вместе со сводным отрядом казаков из казачьей разведывательной бригады «Терек», Волжского казачьего войска и казачьего добровольческого батальона «Ермак» (БАРС-15) впервые в новейшей истории России установили казачий Поклонный крест во славу Святой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы в зоне специальной военной операции на месте, где казаки проливали кровь за Веру и Отечество, сообщает Победа.Ru.

Крест был воздвигнут ими по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Чин освящения казачьего Поклонного креста совершил руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Ставропольской епархии, помощник главного военного священника в зоне СВО по направлению добровольческих подразделений, священник Владислав Сулейманов.

«В месте воздвижения креста казаки пролили кровь, чтобы освободить эту землю. Сегодня мы возродили добрую традицию установки таких вот Поклонных крестов в особо памятных местах, где так или иначе прославили себя казаки. При этом сама традиция установки Поклонных крестов довольно древняя. Их искони ставили в нашей стране как на въездах в населённые пункты, так и в так называемых гиблых местах, чтобы отогнать от этого места всякую нечисть. Мы установили Поклонный крест непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения», — рассказал отец Владислав.

В момент установки креста случилось небольшое чудо. В обычно солнечном и ясном в это время суток месте возникла неожиданная облачность, не позволившая беспилотникам и артиллерии противника нанести удар по святыне и казакам. Поэтому все участники чинопоследования воздвижения креста сумели вернуться с линии боестолкновения целыми и невредимыми.

«Сегодня на самом деле исторический день. Впервые в новейшей истории казачества казаки поставили Поклонный крест на освобожденных казачьих территориях. Здесь сейчас сражаются наши братья казаки из Волжского казачьего войска и батальона „Ермак“. Этот крест олицетворяет Божественную защиту мирных жителей Донбасса и всех возвращенных территорий. Сегодня казаки, как наши деды и прадеды, защищают мирное население и отстаивают интересы нашей Родины. Мы полностью поддерживаем курс президента России Владимира Путина», — завил всероссийский атаман.

По его словам, в настоящее время в специальной военной операции на передовой активно участвуют свыше 15,6 тысяч казаков. Казаки будут стараться устанавливать Поклонные кресты во всех населенных пунктах, которые будут освобождать казачьи подразделения, пообещал Виталий Кузнецов.

Как отметил отец Владислав, малое чудо, свершившееся при установке казачьего Поклонного креста, вполне закономерно. Поскольку, как говорил Святитель Иоанн Златоуст, «благодаря кресту демоны уже не страшны, но презренны, и смерть не есть смерть, но сон и бодрствование».

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Казаки установили первый Поклонный крест в зоне СВО на Донбассе
Крест был установлен трудами Всероссийского казачьего общества, казачьей разведывательной бригады «Терек», Волжского казачьего войска и казачьего добровольческого батальона «Ермак»...

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