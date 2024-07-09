4 июля 2024 года в Стамбуле прошло четвертое заседание Рабочей группы по взаимодействию Русской Православной Церкви и Управления по делам религий Турецкой Республики. Тематика встречи была посвящена укреплению и защите традиционной семьи, а также влиянию осквернения религиозных святынь на общественное согласие, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

3 июля делегация Московского Патриархата во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыла в Стамбул. В делегацию также входили заместители председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков) и протоиерей Игорь Якимчук, ответственный за окормление верующих Русской Православной Церкви в Турции священник Георгий Сергеев, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям священник Илия Кашицын, помощник председателя ОВЦС священник Николай Васин, член Экспертного совета при Патриархе по взаимодействию с исламским миром Патриарший архидиакон Константин Барган.

Делегацию Управления по делам религий Турции возглавил заместитель председателя УДР профессор Селим Аргун. В её состав вошли руководитель Дирекции внешних связей Махмут Оздемир, глава Отдела Евразии Салих Гор, специалисты Омер Савуран и Тулчай Алтыншик, другие сотрудники.

Участники обменялись приветствиями и подчеркнули актуальность сотрудничества в условиях современных угроз миру и согласию между религиями и народами. Выступление д-ра Селима Аргуна было посвящено обзору ключевых вызовов и угроз, с которыми сталкиваются сегодня традиционные религии. Митрополит Антоний в своем докладе упомянул темы религиозной ситуации на Украине, пути консолидации религиозных общин вокруг традиционных ценностей, совместное противодействие провокациям и оскорблениям чувств верующих.

Протоиерей Игорь Якимчук в своем выступлении ознакомил участников с фактами нарушения прав верующих канонической Украинской Православной Церкви, захватов и осквернений храмов и монастырей на Украине, гонений на духовенство. Священник Георгий Сергеев рассказал про пастырское попечение о православных россиянах в Турции и поблагодарил государственное руководство этой страны за возможность совершать богослужения для россиян, в том числе в исторических местах региона.

Иерей Илия Кашицын представил доклад с анализом официальных документов и заявлений Межрелигиозного совета России на тему поддержки семьи и семейных ценностей, а также в связи с кощунственными и оскорбительными актами против религиозных символов и святынь.

Архидиакон Константин Барган выступил с сообщением о межнациональных отношениях в России, осветив роль тюркских этносов, их вклад в культуру и историю страны, а также рассказал об историческом пути гагаузского народа, его тесной связи с Турцией и Россией. Часть выступления прозвучала на турецком языке.

Прозвучали доклады руководителя Дирекции внешних связей Управления по делам религий Махмута Оздемира и главы Отдела Евразии Салиха Гора на тему защиты религиозных символов и предметов от поругания и о поддержке семьи и традиционного семейного уклада жизни.

Участники встречи по итогам работы отметили необходимость продолжения взаимодействия и его расширения с целью выявления причин возникновения вызовов, с которыми сталкивается человечество в условиях кризиса международной правовой системы. Были достигнуты договоренности о формировании соответствующих подгрупп. По завершении заседания члены обеих делегаций обменялись памятными подарками.

В тот же день члены церковной делегации по приглашению турецкой стороны посетили комплекс исторического храма Святой Софии Константинопольской, где состоялась их краткая встреча с главным имамом Феррухом Муштуэром. Кроме того, состоялось посещение храма святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены, расположенного на территории Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле (ранее там располагалось Посольство Российской империи).

Тема превращения Святой Софии в мечеть в ходе прошедших встреч не поднималась. Это свидетельствует о том, что в ОВЦС МП намерены избегать острых тем в общении с турецкими властями и стремятся получить поддержку Анкары на фоне резкого обострения отношений с Константинопольским Патриархатом, который ведёт агрессивную русофобскую политику в православном мире.

5 июля митрополит Антоний и сопровождающие его лица посетили комплекс исторического монастыря Хора (храм Христа Спасителя в Полях), где представители Фанара много лет пытаются возродить семинарию, но не могут получить одобрения от властей Турции.

В тот же день делегация Русской Православной Церкви отбыла в Москву.

Русская линия