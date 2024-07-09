Известный американский актёр и режиссёр Мэл Гибсон написал письмо католическому архиепископу Карло Марии Вигано со словами поддержки после того, как Ватикан объявил об отлучении от Церкви бывшего папского нунция за его регулярную критику папы Франциска и ультраконсервативные взгляды, сообщает Телеграм-канал «Со своей колокольни».

Карло Мария Вигано — итальянский прелат и ватиканский дипломат, ранее занимавший высокие должности в Ватикане. Апостольский нунций в США с 19 октября 2011 по 12 апреля 2016. Жёсткий критик папы Римского Франциска, которого он считает откровенным модернистом и защитником педофилии в Католической церкви.

«Уважаемый архиепископ!

Уверен, ничего иного от Хорхе Бергольо вы и не ожидали.

Не сомневаюсь: вы знаете, что у него нет никаких полномочий. Не знаю, как это повлияет на вас в будущем. Я надеюсь, что вы продолжите служить мессу и приступать к таинствам — прещения со стороны ложной, постсоборной Церкви — это честь.

Сочувствую, что вы публично страдаете от несправедливости. Для меня и многих других вы — герой.

Вы, как всегда, попали в точку относительно незаконности Франциска. Вы озвучили основные проблемы с той организацией, которая вытеснила истинную Церковь, и я восхищаюсь вашим мужеством и особенно верностью истинной Церкви!

Вы — Афанасий Великий наших дней! Я с большим уважением отношусь к тому, как вы защищаете Христа и Его Церковь. Я абсолютно согласен с вами в том, что Церковь после II Ватиканского собора является Церковью ненастоящей. Вот почему я построил храм, в котором служат Традиционную мессу. Вы можете прийти и отслужить там в любое время.

Конечно, быть названным раскольником и отлученным от церкви Хорхе Бергольо — это своего рода знак чести, если учесть, что он полный отступник и изгоняет вас из ложного учреждения.

Помните: истинный раскол — в нововведениях. Вы их не предлагали, а Бергольо внедряет с каждым вздохом.

Следовательно, он и есть раскольник! Однако он уже ipso facto отлучил себя от Церкви своими многочисленными публичными ересями (канон 188 в кодексе 1917 года).

Как вы уже знаете, он не имеет права отлучить вас от Церкви, поскольку он даже не католик.

Так что радуйтесь! Я с вами; надеюсь, Бергольо отлучит от своей лжецеркви и меня.

У Бергольо и его приспешников есть одежда и здания — у вас есть вера.

Да благословит и сохранит вас Бог. Если вам что-то понадобится, просто дайте мне знать. Постараюсь помочь.

С восхищением и неизменным уважением".

Русская линия