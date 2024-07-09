Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил в Тихвине торжества по случаю 20-летия возвращения Тихвинской иконы Божией Матери в Россию…

Святейший Патриарх Кирилл: Обращаясь к Царице Небесной перед Её чудотворным образом, мы вновь и вновь просим укрепить власти и воинство наше, весь наш народ

9 июля 2024 года, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества по случаю 20-летия возвращения чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери в Россию, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе Первосвятительского визита в Санкт-Петербургскую митрополию утром 9 июля Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в город Тихвин. В Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре на площади перед Успенским собором обители Святейший Владыка совершил Божественную литургию. У престола была установлена чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы.

Его Святейшеству сослужили многочисленные архиереи Русской Православной Церкви, наместники монастырей и духовенство Санкт-Петербургской митрополии. За богослужением молились игумении монастырей Санкт-Петербургской митрополии, представители волонтерского корпуса Отдела по делам молодежи Тихвинской епархии во главе с председателем корпуса иереем Геннадием Титовым.

Праздничное богослужение посетили губернатор Ленинградской области А. Дрозденко, глава Тихвинского муниципального района Ленинградской области А. Лазаревич, заместитель министра территориальной политики Московской области И. Харьков, председатель совета директоров ПАО «Аврора» В. Жимиров, представители государственной администрации Ленинградской области и Тихвинского района.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Трансляция была выведена на два больших экрана, установленных на монастырской площади.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес иеромонах Ианнуарий (Рухлов), благочинный Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление перед чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери.

Епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству образ Тихвинской иконы Божией Матери середины XIX века.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам торжеств с Первосвятительским словом, в котором, в частности, призвал сугубо молиться о российских властях, которые смогли отринуть безбожие и сегодня открыто заявляют о своём Православии:

«Обращаясь к Царице Небесной перед Её чудотворным образом, мы вновь и вновь просим Её укрепить здравие, физические и духовные силы Президента нашего православного Владимира Владимировича Путина; укрепить власти и воинство наше, весь наш народ, дабы мы были способны сохранять великие святыни, доставшиеся нам из прошлого. Не только иконы, но в первую очередь веру православную, которая и есть самая великая святыня, способная преобразить души наши и привести всех нас ко спасению. Молитвами святых, в земле Русской просиявших, под Покровом Пречистой Царицы Небесной да продолжается исторический путь народа и страны нашей, и да укрепляется вера в сердцах наших. Аминь».

Святейший Патриарх Кирилл вручил епископу Тихвинскому Мстиславу крест и панагию, изготовленные к 75-летию Его Святейшества, а всем клирикам епархии передал служебники, также изданные к юбилею Предстоятеля.

В дар монастырю Святейший Владыка передал икону обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

Затем были вручены Патриаршие награды.

Во внимание к плодотворному сотрудничеству и трудам на благо Тихвинской епархии губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени.

Во внимание к плодотворному сотрудничеству и трудам на благо Тихвинской епархии управляющему директору по инфраструктурным проектам государственной корпорации «Ростех» В.Н. Кирьянову был вручен орден преподобного Серафима Саровского III степени.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Еще раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с этим великим торжеством, и Покров Пречистой Царицы Небесной да пребывает над всеми нами. Милость Ее и заступничество пред лицом Сына Ее и Бога нашего да хранит землю Русскую от всякого врага и супостата, да укрепляет веру православную и в настоящем, и в будущих поколениях жителей нашей прекрасной страны. Храни вас всех Господь на многая и благая лета. Аминь!»

Всем участникам богослужения были вручены иконки Спасителя с Патриаршим благословением.

По окончании Литургии у выхода в Успенский собор Предстоятеля Русской Церкви приветствовали представители волонтерского корпуса Отдела по делам молодежи Тихвинской епархии.

Русская линия