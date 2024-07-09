Русская линия
Сводка новостей от 9 июля 2024

На незаконно мобилизованного протодиакона Владимира Петровций завели уголовное дело
Клирик Хустской епархии УПЦ, которого украинские власти насильно отправили в часть, отказался принимать участие в военных действиях и покинул расположение…

Протодиакон Владимир Петровций 5 июля 2024 года ГБР и украинская полиция объявили в розыск ранее незаконно мобилизованного в ряды Вооружённых сил Украины клирика Хустской епархии Украинской Православной Церкви протодиакона Владимира Петровций. Отца Владимира обвиняют в самовольном оставлении воинской части, к которой он был приписан, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание 24tv.ua.

«Факт отсутствия Владимира был выяснен во время проверки личного состава. Как оказалось, мужчина самовольно покинул воинскую часть. Сейчас его разыскивает ГБР и полиция. Вероятно, Петровций находится на Закарпатье и скрывается на территории Хустской епархии. Сам он родом из села Приборжавское, что на Иршавщине», — сказано в сообщении издания.

22 июня 2024 года на страницах Хустской епархии Украинской Православной Церкви в социальных сетях появилось сообщение о незаконной мобилизации протодиакона Владимира Петровций, который нёс послушание келейника у митрополита Хустского и Виноградовского Марка. Таким образом украинские власти пытались запугать украинское духовенство.

Ранее так же сообщалось о том, что 20 марта 2024 года сотрудники Тячевского ТЦК задержали и увезли в неизвестном направлении секретаря Хустской епархии УПЦ протоиерея Иоанна Розмана. Позже оказалось, что священника отправили на один из полигонов для подготовки военнослужащих ВСУ.

Позже, 27 марта 2024 года Хустская епархия Украинской Православной Церкви сообщила о принудительной мобилизации ещё одного своего священнослужителя епархиального казначея, многодетного протоиерея Иоанна Петечел.

Все данные действия противоречат украинскому законодательству и православным канонам, поскольку священнослужители под страхом извержения из сана не имеют права брать в руки оружия и могут находиться в войсках только как капелланы. При этом украинские власти запретили духовенству Украинской Православной Церкви окормлять украинских военных и теперь используют мобилизацию как рычаг давления на священнослужителей.

Русская линия

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