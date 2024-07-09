Многодетные семьи, знаменитые спортсмены и деятели культуры, политики и представители общественных организаций вышли в День семьи на улицы российских городов…

Более 200 тысяч человек более чем в 100 городах России приняли участие во Всероссийском параде семьи, который был организован в рамках государственного праздника «День семьи, любви и верности», учрежденного указом президента России В.В. Путина 28 июня 2022 года, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на телеканал «Спас».

8 июля 2024 года стал днем, когда многие семьи сошлись вместе от мала до велика, чтобы поддержать и отметить важность традиционных семейных ценностей для будущего России.

Всероссийский парад семьи прошел по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По всей стране митрополии, епархии и приходы активно оказывали всевозможную организационную поддержку всероссийской акции.

В Москве на территории Московского парка ВДНХ прошло масштабное шествие Всероссийского парада семьи под лозунгом «Россия — семья семей». Участие в параде приняли многодетные семьи, знаменитые спортсмены и деятели культуры, политики, представители общественных организаций.

По завершении марша всех гостей ждал захватывающий концерт, на котором состоялось награждение многодетных семей за их вклад в укрепление семейных ценностей.

Награды вручили почетные гости: вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова; член Совета Федерации ФС РФ от Челябинской области Маргарита Павлова; председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов; председатель Общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин; теле- и радиоведущая, член неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике» Анна Шафран; сопредседатель оргкомитета Всероссийского парада семьи Олег Премин; Герой России майор МВД России Игорь Задорожный; заслуженный мастер спорта, действующий чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBA, чемпион Европы, мира и Олимпийских игр Евгений Тищенко; заслуженный мастер спорта, председатель Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Раимкуль Малахбеков, мастер спорта международного класса, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Семья» Владимир Носов.

Праздников, посвященных семье, в России должно быть больше — это утверждает курс страны на традиционные семейные ценности, отметил участник парада, Герой России Игорь Задорожный. «Мы пришли поддержать этот праздник. Он был утвержден указом президента России для того, чтобы наша страна держала курс на традиционные ценности, верность и семью. Очень хорошо, что это происходит. Так мы делаем это и в нашей большой семье: строим взаимоотношения на любви и понимании. У нас пять мальчиков и одна девочка», — поделился Игорь Задорожный.

Очень важно, что парад семьи проходит именно на выставке «Россия» в День семьи, любви и верности, подчеркнул председатель Общероссийского общественного движения «Семья», отец девятерых детей Андрей Кормухин. «Мы очень рады делать вместе, рука об руку, это прекрасное мероприятие. В праздник здесь собралось множество многодетных семей. Очень надеемся, что 8 июля станет в нашей стране выходным», — сказал Андрей Кормухин.

Рядом с концертной площадкой разместились интерактивные зоны, где каждый мог принять участие в хороводах, исполнении песен, танцах, спортивных играх, мастер-классах и других развлечениях. Гостей также ожидали угощения, настольные игры и мастер-классы по семейному рисунку.

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