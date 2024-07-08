25 июня (8 июля) 1877 г. Во время русско-турецкой войны 1877−1878 гг. передовой отряд русских войск генерала И.В. Гурко освободил от турок древнюю столицу Болгарии город Тырново.

Командированный по Высочайшему повелению в действующую армию на Дунае, Гурко 24 июня 1877 года был назначен начальником передового её отряда, имевшего задачей «стараться овладеть балканскими проходами». Гурко выполнил эту задачу смело и быстро, искусно сочетав в исполнении её риск с осторожностью и порыв с расчетом.

22 июня передовой отряд выступил в путь, 25 июня овладел Тырновом (ныне Велико-Тырново). 1 июля отряд перешёл Хаинкиойский перевал через Балканские горы (находится между нынешними гг. Велико-Тырново и Гурково). 5 июля Гурко взял Казанлык и город Шипку.

Действия Гурко вызвали в Константинополе панику: все высшие сановники Османской империи как в армии, так и в государственном управлении были сменены, предположенный переход в наступление был приостановлен, часть сил, выдвинутых против Рущукского отряда, была оттянута назад, а из Черногории был вызван Сулейман-паша, и ему было поручено спешное формирование армии для противодействия отряду Гурко.

Освобождение Тырново до сих пор широко отмечается в Болгарии как национальный праздник, а генерал-фельдмаршал Иосиф Гурко является национальным героем всех болгар. Правда, празднуют завоевание Тырново болгары по советской традиции 7, а не 8 июля, как полагается.

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