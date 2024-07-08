​​​​​​​Глава Фанара не принял участие в Литургии вместе с новоизбранным Болгарским Патриархом по решению Синода Болгарского Патриархата, а потому после выборов просто покинул Болгарию…

Священный Синод Болгарской Православной Церкви внёс ясность в публикации болгарских СМИ и, в частности издания «Гласове», от 1 июля 2024 года под названием «Варфоломей сбежал от общей Литургии с новоизбранным Болгарским Патриархом Даниилом», сообщает СПЖ.

Речь идёт о первой Литургии в Патриаршем соборе святого Александра Невского, которую 1 июля 2024 года совершил новоизбранный Болгарский Патриарх Даниил. В болгарских СМИ написали, что по программе глава Фанара должен был служить вместе с Патриархом Даниилом и митрополитами Священного Синода Болгарской Церкви, но его не было.

В Синоде объяснили это тем, что непосредственно перед избранием нового Болгарского Патриарха было принято решение, что именно новоизбранный Предстоятель Болгарской Православной Церкви возглавит торжественную Литургию.

«Если бы Константинопольский Патриарх участвовал, он должен был бы возглавить службу как Предстоятель более древней кафедры. Скандала нет, бегства нет. Решение было принято Священным Синодом ещё до избрания Болгарского Патриарха, а в торжественной Литургии, о которой говорится в статье, приняли участие представители Константинопольского Патриархата и Поместных Православных Церквей», — сообщили «Гласове» в Священном Синоде БПЦ.

Таким образом, в Синоде фактически подтвердили, что Константинопольский Патриарх вынужден был в корне изменить свою программу пребывания в Болгарии и резко сократить визит. Такое стало возможно только после того, как в список трёх кандидатов на Болгарский Патриарший Престол не прошёл ни один профанарский епископ Болгарской Церкви.

На Фанаре надеялись на свой триумф в Софии и едва ли не полное подчинение Болгарского Патриархата политике Константинополя, но в результате всё оказалось иначе, и нынешнее заявление Синода Болгарской Церкви лишь подтверждает это.

Русская линия