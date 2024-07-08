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Сводка новостей от 8 июля 2024

В Муроме прошли церковные торжества, посвященные святым благоверным Петру и Февронии Муромским
В День семьи, любви и верности у мощей святой четы собрались тысячи верующих и паломников…

В Муроме прошли церковные торжества, посвященные святым благоверным Петру и Февронии Муромским8 июля 2024 года в Муроме прошли широкие церковные торжества, посвященные дню памяти святых преподобных благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. В этот день на площади Троицкого женского монастыря, в котором пребывают мощи святых, была совершена праздничная Божественная литургия, которую возглавил Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, сообщается на странице «ВКонтакте» Муромской епархии.

Владыке Павлу сослужили митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин, епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, епископ Касимовский и Сасовский Василий, епископ Ковровский Стефан, а также духовенство из числа гостей и клириков Муромской епархии.

Литургию предварила встреча чудотворной иконы Божией Матери «Казанской-Вязниковской», 400-летие явления которой празднуется в этом году.

По окончании Литургии было совершено славление святым благоверным князьям. Затем со словом к духовенству и многочисленным паломникам обратились митрополит Павел и митрополит Тихон. Также участников торжеств приветствовал глава округа Муром Е. Рычков.

В рамках празднования состоялось награждение многодетных семей Патриаршими знаками материнства. Молодые пары, желающие вступить в брак, были благословлены у мощей преподобных Петра и Февронии.

Сразу после Литургии духовенством епархии был отслужен молебен о создании семьи и семейном благополучии.

Русская линия

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