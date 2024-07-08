Богослужение накануне очередной годовщины со дня кончины генерала на его могиле совершил иерей Дионисий Серединин…

7 июля 2024 года, накануне очередной годовщины со дня кончины легендарного русского военачальника генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева, скончавшегося 25 июня 1882 года, на его могиле в Преображенском храме села Заборово Рязанской области была отслужена панихида.

Мемориальное богослужении при стечении верующих совершил настоятель храма иерей Дионисий Серединин. После богослужения состоялся небольшой концерт, а также поминальная трапеза, в которой приняли все желающие.

Спасо-преображенский храм находится на территории усадьбы М. Д. Скобелева. Он был основан в 1763 году и закрыт 27 августа 1937 года вместе с арестом последнего священника. В безожные советские годы использовался как зернохранилище.

Стараниями районной администрации и работников музея великая история могучего генерала восстанавливается из пепла безбожного поругания советского лихолетия, сообщает сайт Скопинской епархии Рязанской митрополии.

В планах — восстановление исторического облика семейного поместья народного героя, представителя славной российской династии боевых офицеров, человека невероятно трудной судьбы, одного из выдающихся военачальников отечественной истории, политического деятеля европейского масштаба, национального героя Болгарии — неразрывно связано с Рязанской землей.

Но и теперь в атмосфере непрерывного пения птиц, шума листвы на ветру, в отдалении от суеты современного мира, под сенью Спасского храма можно проникнуться всем спокойным величием той эпохи нашей малой Родины. Ныне Преображенскому храму с. Заборово возвращается первозданный вид. На Скобелевской площади установлен бюст «Подобного Суворову». А в музее памяти «Белого генерала» собрана уникальная коллекция личных вещей, наград и знамен его эпохи.

Русская линия