Болгарский Патриарх Даниил высказал слова поддержки Украинской Православной Церкви
Предстоятель Болгарской Церкви заявил представителям Одесской епархии, что верующие Украины сегодня являются исповедниками Христа…
7 июля 2024 года после богослужения в Воскресенском соборе в Софии Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Даниил, отвечая на поздравления прибывшей в Болгарию делегации Одесской епархии УПЦ, высказал слова поддержки Украинской Православной Церкви. Его Святейшество отметил, что верующие и духовенство Болгарской Церкви сопереживают страданиям, которые испытывают священноначалие и прихожане УПЦ, сообщает Телеграм-канал «Правблог».
«Благодарю за добрые пожелания, за молитвы, которые для нас особенно ценны, потому что мы знаем, что они исходят из исповеднических сердец, из сердец, претерпевающих гонения, исключительные трудности войны и гонений против Церкви», — сказал Патриарх Даниил.
Предстоятель попросил передать «нашу благодарность» митрополиту Одесскому Агафангелу и «засвидетельствуйте перед ним, что мы, как члены Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, знаем, по слову святого апостола Павла, что когда страдает один член Церкви, страдают все. Мы не безразличны к страданиям, которые вы терпите от войны и гонений на Святую Православную Церковь. Бог да даст вам помощь, терпение, чтобы претерпеть до конца во спасение ваших душ. Сердечно вас благодарю!».
Болгарский Патриарх Даниил высказал слова поддержки Украинской Православной Церкви Предстоятель Болгарской Церкви заявил представителям Одесской епархии, что верующие Украины сегодня являются исповедниками Христа...