7 июля 2024 года после богослужения в Воскресенском соборе в Софии Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Даниил, отвечая на поздравления прибывшей в Болгарию делегации Одесской епархии УПЦ, высказал слова поддержки Украинской Православной Церкви. Его Святейшество отметил, что верующие и духовенство Болгарской Церкви сопереживают страданиям, которые испытывают священноначалие и прихожане УПЦ, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

«Благодарю за добрые пожелания, за молитвы, которые для нас особенно ценны, потому что мы знаем, что они исходят из исповеднических сердец, из сердец, претерпевающих гонения, исключительные трудности войны и гонений против Церкви», — сказал Патриарх Даниил.

Предстоятель попросил передать «нашу благодарность» митрополиту Одесскому Агафангелу и «засвидетельствуйте перед ним, что мы, как члены Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, знаем, по слову святого апостола Павла, что когда страдает один член Церкви, страдают все. Мы не безразличны к страданиям, которые вы терпите от войны и гонений на Святую Православную Церковь. Бог да даст вам помощь, терпение, чтобы претерпеть до конца во спасение ваших душ. Сердечно вас благодарю!».

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