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Сводка новостей от 3 июля 2024

Власти Москвы начали учитывать при планировке новых районов столицы участки для православных храмов
«Программа 200 «принесла большую пользу Москве, где продолжается строительство православных церквей…

Владимир РесинМеста для строительства храмов начали учитываться при планировке новых районов Москвы, это уже происходит в новой Москве и на пространстве бывших промзон, сообщил советник Патриарха Московского и мэра Москвы, куратор программы строительства храмов в столице Владимир Ресин, передаёт РИА Новости.

«По сути, вся прежняя „Программа 200 храмов“ — это точечная застройка храмов, которые были снесены или в которых остро нуждались новые районы Москвы. В таких районах, где не было ни одной церкви на 500 тысяч жителей столицы. Сегодня проблема отходит в прошлое, мы имеем возможности учитывать необходимость строительства храма уже при создании проекта планировки нового района. Именно таким образом мы действуем в новой Москве или на территориях бывших промзон», — заявил Владимир Ресин.

Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась «Программа 200 «, инициирована Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседатели попечительского совета — мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Кирилл.

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Власти Москвы начали учитывать при планировке новых районов столицы участки для православных храмов
«Программа 200 «принесла большую пользу Москве, где продолжается строительство православных церквей...

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