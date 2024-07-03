Места для строительства храмов начали учитываться при планировке новых районов Москвы, это уже происходит в новой Москве и на пространстве бывших промзон, сообщил советник Патриарха Московского и мэра Москвы, куратор программы строительства храмов в столице Владимир Ресин, передаёт РИА Новости.

«По сути, вся прежняя „Программа 200 храмов“ — это точечная застройка храмов, которые были снесены или в которых остро нуждались новые районы Москвы. В таких районах, где не было ни одной церкви на 500 тысяч жителей столицы. Сегодня проблема отходит в прошлое, мы имеем возможности учитывать необходимость строительства храма уже при создании проекта планировки нового района. Именно таким образом мы действуем в новой Москве или на территориях бывших промзон», — заявил Владимир Ресин.

Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась «Программа 200 «, инициирована Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседатели попечительского совета — мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Кирилл.

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