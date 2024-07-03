Русская линия
Сводка новостей от 3 июля 2024

Болгарский Патриарх Даниил совершил свою первую Божественную литургию в качестве Предстоятеля Церкви
Его Святейшество отказался поминать за богослужением главу украинских раскольников, о чём с печалью пишут профанарские СМИ…

Болгарский Патриарх Даниил1 июля 2024 года в соборе святого Александра Невского новоизбранный Болгарский Патриарх Даниил совершил свою первую Патриаршую Божественную литургию в качестве Предстоятеля Болгарской Православной Церкви. В этот знаменательный день также отмечалась 555-я годовщина возвращения святых мощей святого Иоанна Рыльского из Тырново в Рыльский монастырь, сообщает профанарский портал «OrthodoxTimes».

Греческие журналисты отмечают, что во время Божественной литургии Патриарх Даниил впервые помянул Предстоятелей Православных Церквей в качестве новоизбранного и интронизированного Болгарского Патриарха. При этом он почтил глав Поместных Православных Церквей: Константинопольского Патриарха Варфоломея, Александрийского Феодора, Антиохийского Иоанна X, Иерусалимского Феофила III, Московского и всея Руси Кирилла, Грузинского Илию II, Сербского Порфирия, Румынского Даниила, а также Архиепископов и Митрополитов: Кипрского Георгия, Афинского Иеронима, Польского Савву, Албанского Анастасия, Чешских земель и Словакии Ростислава и Охридского Стефана.

Профанарский портал с печалью указывает, что главы украинских раскольников Епифания Думенко в этом списке не оказалось. «Это упущение согласуется с ранее выраженными взглядами Патриарха Даниила по украинскому вопросу. В интервью незадолго до своего избрания он заявил, что Вселенский Патриарх Варфоломей вызвал раскол, предоставив Томос об автокефалии Православной Церкви Украины и подтвердил свое признание структуры Московского Патриархата на Украине во главе с митрополитом Онуфрием», — говорится в сообщении.

Авторы материала также указывают, что Патриарх Даниил помянул Архиепископа Охридского Стефана, несмотря на тот факт, что «его Церковь не получила Томос об автокефалии от Вселенского Патриархата, в то время как Православная Церковь Украины получила».

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Болгарский Патриарх Даниил совершил свою первую Божественную литургию в качестве Предстоятеля Церкви
Его Святейшество отказался поминать за богослужением главу украинских раскольников, о чём с печалью пишут профанарские СМИ...

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