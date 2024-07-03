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Сводка новостей от 3 июля 2024

Главы Христианских Церквей Святой Земли вновь обвинили еврейские власти в нарушении статус-кво в Иерусалиме
Предстоятели обратились к правительству Израиля с протестом в связи с попытками муниципалитетов взыскать с них «налоги»…

Главы Христианских Церквей Святой Земли2 июля 2024 года в Иерусалиме состоялась встреча глав Христианских Церквей Святой Земли с мэром Иерусалима г-ном Моше Леоном, в ходе которой Предстоятели заявили о своей обеспокоенности недавними судебными исками муниципалитета против Христианских Церквей по взысканию так называемых «долгов по муниципальным налогам», сообщает сайт Иерусалимской Православной Церкви.

Главы Церквей подтвердили свою давнюю позицию о том, что подобные односторонние действия еврейских властей не соответствуют статус-кво и правам Церквей, признанным и поддерживаемым веками и предоставленным Церквям за их огромный вклад в жизнь и обустройство Святой Земли и Святого города Иерусалима.

Главы Церквей указали, что любое решение спорных вопросов между Церквями и представителями властей должно решаться путем диалога с правительством, обладающим целостным пониманием сложности вопросов и взаимоотношений. Главы Церквей подтвердили свою готовность вести диалог со специальным комитетом, созданным правительством в 2018 году для этой цели, и выразили надежду, что муниципалы будут включены в этот процесс.

В завершение главы Церквей отметили, что ожидают официального ответа премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на их письмо, в котором в письменной форме изложена их позиция по всем спорным вопросам.

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Главы Христианских Церквей Святой Земли вновь обвинили еврейские власти в нарушении статус-кво в Иерусалиме
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