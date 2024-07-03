Андреевский ставропигиальный монастырь Москвы восстановит Покровский храм в селе Клины Владимирской области
Здание разрушенного храма, наконец, передано верующим, которые приложат все усилия, чтобы восстановить церковь…
Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области от 27 июня 2024 года № 1287 в собственность Андреевского ставропигиального мужского монастыря Москвы передано здание храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположенное по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, село Клины, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Покровская церковь, 1777 г.».
Храм построен в 1777 году на средства графа Федора Алексеевича Апраксина (1733−1789) на территории родовой вотчины бояр Романовых. Здание представляет собой памятник усадебной архитектуры эпохи позднего барокко.
Престолы храма освящены в честь Покрова Пресвятой Богородицы и равноапостольного великого князя Владимира.
В советский период истории богослужения в храме были прекращены, реставрационные работы не проводились.
Андреевским ставропигиальным монастырем планируется реставрация храма и его использование для развития монастырской жизни.
Андреевский ставропигиальный монастырь Москвы восстановит Покровский храм в селе Клины Владимирской области Здание разрушенного храма, наконец, передано верующим, которые приложат все усилия, чтобы восстановить церковь...