Русская линия
Сводка новостей от 3 июля 2024

Андреевский ставропигиальный монастырь Москвы восстановит Покровский храм в селе Клины Владимирской области
Здание разрушенного храма, наконец, передано верующим, которые приложат все усилия, чтобы восстановить церковь…

Покровский храм в селе Клины Владимирской областиПриказом Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области от 27 июня 2024 года № 1287 в собственность Андреевского ставропигиального мужского монастыря Москвы передано здание храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположенное по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, село Клины, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Покровская церковь, 1777 г.».

Храм построен в 1777 году на средства графа Федора Алексеевича Апраксина (1733−1789) на территории родовой вотчины бояр Романовых. Здание представляет собой памятник усадебной архитектуры эпохи позднего барокко.

Престолы храма освящены в честь Покрова Пресвятой Богородицы и равноапостольного великого князя Владимира.

В советский период истории богослужения в храме были прекращены, реставрационные работы не проводились.

Андреевским ставропигиальным монастырем планируется реставрация храма и его использование для развития монастырской жизни.

Русская линия

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Андреевский ставропигиальный монастырь Москвы восстановит Покровский храм в селе Клины Владимирской области
Здание разрушенного храма, наконец, передано верующим, которые приложат все усилия, чтобы восстановить церковь...

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