Андреевский ставропигиальный монастырь Москвы восстановит Покровский храм в селе Клины Владимирской области Здание разрушенного храма, наконец, передано верующим, которые приложат все усилия, чтобы восстановить церковь… Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области от 27 июня 2024 года № 1287 в собственность Андреевского ставропигиального мужского монастыря Москвы передано здание храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположенное по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, село Клины, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Покровская церковь, 1777 г.». Храм построен в 1777 году на средства графа Федора Алексеевича Апраксина (1733−1789) на территории родовой вотчины бояр Романовых. Здание представляет собой памятник усадебной архитектуры эпохи позднего барокко. Престолы храма освящены в честь Покрова Пресвятой Богородицы и равноапостольного великого князя Владимира. В советский период истории богослужения в храме были прекращены, реставрационные работы не проводились. Андреевским ставропигиальным монастырем планируется реставрация храма и его использование для развития монастырской жизни. Русская линия





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