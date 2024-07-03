Фестиваль пройдёт при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и станет ежегодным…

7 июля 2024 года, накануне дня памяти святых Петра и Февронии Муромских, почитаемых Русской Православной Церковью покровителями семьи и брака, в подмосковном селе Захарово у стен храма святых состоится духовно-просветительский фестиваль «День семьи», сообщает Патриархия.Ru.

В числе организаторов фестиваля — администрация Одинцовского городского округа Московской области и Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В программе фестиваля — театрализованная анимационная программа и величание семейных пар округа по старинному русскому обычаю от Театра заслуженной артистки России Натальи Бондаревой, конное шоу, тематические мастер-классы и другие активности для всей семьи. Завершит фестиваль театрально-музыкальное представление «Петр и Феврония: как любовь смерть победила» при участии известного исполнителя иеромонаха Фотия (Мочалова). В рамках праздника также пройдет традиционный велопробег Звенигород — Захарово, организованный православными приходами Звенигородского и Одинцовского благочиний.

Захарово — одна из жемчужин культурно-исторического и духовного ландшафта Подмосковья. Это бывшая дворянская усадьба, в которой прошло раннее детство А.С. Пушкина. Сегодня здесь располагается обширный живописный парк и Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина с воссозданной усадьбой Марии Алексеевны Ганнибал, бабушки поэта.

«2024 год объявлен президентом России Годом семьи, и отрадно видеть, что эта тема объединяет на одной площадке активности церковных организаций, местной власти, деятелей культуры и, конечно, многодетные и многопоколенные семьи, да и просто многочисленных людей, разделяющих основополагающие семейные ценности», — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Церковь, как мы знаем, не только в этот особый год печётся о благополучии семейных отношений, но 2024 год важен тем, что сегодня появляются начинания, которые закладывают новые традиции. Полагаю, что „День семьи“ станет ежегодным», — отметил представитель Церкви.

Посещение всех мероприятий свободно, регистрации не требуется. Имеется автомобильная и велосипедная парковки. Время проведения с 12.00 до 17.00.

Русская линия