Русская линия
Сводка новостей от 2 июля 2024

Из украинского заточения освобождены священники Николай Закроец и Александр Лунегов
Оба священнослужителя Украинской Православной Церкви были приговорены украинскими властям к длительным срокам за «помощь России» и «оправдание её действий»…

Татьяна Москалькова и священники Николай Закроец и Александр ЛунеговУполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила, что благодаря стараниям российской стороны помимо митрополита Тульчинского Ионафана из украинской тюрьмы удалось освободить ещё двух священников Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, сообщает РИА Новости.

Ими стали настоятель Георгиевского храма УПЦ в Ямполе Сумской области отец Николай Закроец, приговорённый украинскими властями к 15 года тюрьмы за «госизмену», и настоятель храма Святителя Иоанна Милостивого прихода Днепропетровской епархии УПЦ в поселке Письменное Васильковского района Днепропетровской области отец Александр Лунегов, осуждённый на 5 лет за «оправдание российской агрессии».

«Приветствую взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной, которое стало возможным только благодаря огромной работе российской стороны», — сообщила Москалькова в субботу в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что на минувшей неделе был освобожден и возвращен в Россию из украинского заключения митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого во вторник принял Святейший Патриарх Кирилл.

«Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», — отметила Москалькова.

Украинской стороне были переданы священнослужители УГКЦ — Иван Левицкий и Богдан Гелета, которые были арестованы в Бердянске осенью 2022 году.

Русская линия

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