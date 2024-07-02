Русская линия
Сводка новостей от 2 июля 2024

Митрополит Тульчинский Ионафан был обменян по личной просьбе Владимира Путина
Александр Лукашенко рассказал, что белорусские власти отдали Украине за владыку украинского диверсанта, который пытался уничтожить на белорусской территории российский самолёт А-50…

Александр ЛукашенкоСтали известны подробности обмена митрополита Тульчинского Ионафана, который был вызволен Россией из украинского плена. Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии владыку обменяли на украинского диверсанта Николая Швеца, пытавшегося взорвать на белорусском аэродроме «Мачулищи» российский самолет А-50, передаёт РИА Новости.

«У россиян на порядок больше украинских пленных. У Украины гораздо меньше. Наши беглые (выехавшие из Белоруссии представители оппозиции. — Прим. ред.) заметили, что „пропал“ человек, Швец, который пытался взорвать российский разведывательный самолет в „Мачулищах“ Они его „нашли“ на Украине: „Ах, обменяли! Как так обменяли?“ Никакие священнослужители в этом не участвовали. Это была просьба президента России (Владимира Путина): если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. Украинцы к нам с этой просьбой обратились», — сказал он.

Глава государства пояснил, что лично обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. «Я Путину говорю: „Что будем делать? Ваше решение?“ Поэтому мы этого человека отдали на Украину, они нам отдали священника», — отметил он.

Лукашенко добавил, что заодно попросил украинскую сторону о передаче в Белоруссию тяжелораненых пленных россиян. «Они еще троих передали. Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля», — отметил он.

Президент Белоруссии считает правильным такой обмен на украинского диверсанта, который мог бы быть осужден в Белоруссии на 10−15 лет, «сидел бы тут нашу картошку с салом ел». «Никто никуда не сбежал. Честно и откровенно говорю, как это случилось», — заключил глава Белоруссии.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Тульчинский Ионафан был обменян по личной просьбе Владимира Путина
Александр Лукашенко рассказал, что белорусские власти отдали Украине за владыку украинского диверсанта, который пытался уничтожить на белорусской территории российский самолёт А-50...

Из украинского заточения освобождены священники Николай Закроец и Александр Лунегов
Оба священнослужителя Украинской Православной Церкви были приговорены украинскими властям к длительным срокам за «помощь России» и «оправдание её действий»...

Украинские власти возрождают безбожные советские традиции
В Преображенский собор Чернигова, отобранный у верующих Украинской Православной Церкви, начали пускать только за деньги...

В Кривом Роге состоялось судебное заседание по делу митрополита Святогорского Арсения
Заседание состоялось по вопросу о том, какой суд должен принимать решение о дальнейшей мере пресечения для владыки...

Тысячи иудеев устроили уличные беспорядки в Иерусалиме
Протесты начались после того, как Верховный суд Израиля постановил начать призыв в армию ортодоксальных иудеев наравне со всеми гражданами страны...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителей Патриарха Иова и архиепископа Иоанна Шанхайского и вспоминаем митрополита Назария (Кириллова), генерала Э.И.Тотлебена, адмирала Ф.В.Дубасова и князя Н.Д.Голицына...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика