Митрополит Тульчинский Ионафан был обменян по личной просьбе Владимира Путина
Александр Лукашенко рассказал, что белорусские власти отдали Украине за владыку украинского диверсанта, который пытался уничтожить на белорусской территории российский самолёт А-50…
Стали известны подробности обмена митрополита Тульчинского Ионафана, который был вызволен Россией из украинского плена. Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии владыку обменяли на украинского диверсанта Николая Швеца, пытавшегося взорвать на белорусском аэродроме «Мачулищи» российский самолет А-50, передаёт РИА Новости.
«У россиян на порядок больше украинских пленных. У Украины гораздо меньше. Наши беглые (выехавшие из Белоруссии представители оппозиции. — Прим. ред.) заметили, что „пропал“ человек, Швец, который пытался взорвать российский разведывательный самолет в „Мачулищах“ Они его „нашли“ на Украине: „Ах, обменяли! Как так обменяли?“ Никакие священнослужители в этом не участвовали. Это была просьба президента России (Владимира Путина): если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. Украинцы к нам с этой просьбой обратились», — сказал он.
Глава государства пояснил, что лично обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. «Я Путину говорю: „Что будем делать? Ваше решение?“ Поэтому мы этого человека отдали на Украину, они нам отдали священника», — отметил он.
Лукашенко добавил, что заодно попросил украинскую сторону о передаче в Белоруссию тяжелораненых пленных россиян. «Они еще троих передали. Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля», — отметил он.
Президент Белоруссии считает правильным такой обмен на украинского диверсанта, который мог бы быть осужден в Белоруссии на 10−15 лет, «сидел бы тут нашу картошку с салом ел». «Никто никуда не сбежал. Честно и откровенно говорю, как это случилось», — заключил глава Белоруссии.
Митрополит Тульчинский Ионафан был обменян по личной просьбе Владимира Путина Александр Лукашенко рассказал, что белорусские власти отдали Украине за владыку украинского диверсанта, который пытался уничтожить на белорусской территории российский самолёт А-50...