Стали известны подробности обмена митрополита Тульчинского Ионафана, который был вызволен Россией из украинского плена. Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии владыку обменяли на украинского диверсанта Николая Швеца, пытавшегося взорвать на белорусском аэродроме «Мачулищи» российский самолет А-50, передаёт РИА Новости.

«У россиян на порядок больше украинских пленных. У Украины гораздо меньше. Наши беглые (выехавшие из Белоруссии представители оппозиции. — Прим. ред.) заметили, что „пропал“ человек, Швец, который пытался взорвать российский разведывательный самолет в „Мачулищах“ Они его „нашли“ на Украине: „Ах, обменяли! Как так обменяли?“ Никакие священнослужители в этом не участвовали. Это была просьба президента России (Владимира Путина): если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. Украинцы к нам с этой просьбой обратились», — сказал он.

Глава государства пояснил, что лично обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. «Я Путину говорю: „Что будем делать? Ваше решение?“ Поэтому мы этого человека отдали на Украину, они нам отдали священника», — отметил он.

Лукашенко добавил, что заодно попросил украинскую сторону о передаче в Белоруссию тяжелораненых пленных россиян. «Они еще троих передали. Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля», — отметил он.

Президент Белоруссии считает правильным такой обмен на украинского диверсанта, который мог бы быть осужден в Белоруссии на 10−15 лет, «сидел бы тут нашу картошку с салом ел». «Никто никуда не сбежал. Честно и откровенно говорю, как это случилось», — заключил глава Белоруссии.

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