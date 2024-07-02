Протесты начались после того, как Верховный суд Израиля постановил начать призыв в армию ортодоксальных иудеев наравне со всеми гражданами страны…

30 июня 2024 года тысячи иудеев устроили уличные беспорядки в Иерусалиме, выступая против возможного призыва в израильскую армию учащихся ешив — иудейских религиозных училищ, сообщает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба израильской полиции, по итогам демонстрации задержаны пять человек, двое из них — за нападение на полицейских, ещё трое — за бросание камней и различных тяжёлых предметов. В ходе беспорядков пострадали несколько стражей порядка, в том числе одна сотрудница полиции получила легкое ранение головы, еще у одного полицейского травма ноги.

По информации издания The Times of Israel, акция протеста ультраортодоксов в Иерусалиме проходила в религиозном квартале Меа-Шеарим и собрала десятки тысяч участников. После наступления темноты часть толпы начала шествие к центру города. Протестующие жгли костры и забрасывали полицию камнями и подручными предметами, стражи порядка применяли для разгона толпы водометы и конную полицию.

Причиной для акции протеста послужило решение Верховного суда Израиля, постановившего 25 июня, что учащиеся ешив подлежат армейскому призыву наравне со всеми гражданами страны. Кроме того, суд запретил финансировать религиозные учебные заведения, учащиеся которых не отправляются на военную службу.

До сих пор ультраортодоксальные иудеи были фактически освобождены от воинской повинности. В условиях военного времени это исключение вызвало острые дебаты в обществе, за призыв ультраортодоксов в армию неоднократно выступали оппозиционные партии. В феврале эту меру поддержал и министр обороны Израиля Йоав Галант. Между тем премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху склонялся к тому, чтобы закрепить на законодательном уровне право ортодоксов не служить армии, идя навстречу входящим в правящую коалицию ультрарелигиозным партиям, что вызывало недовольство со стороны светской оппозиции.

Ортодоксальные иудеи (харедим) составляют порядка 13,5% населения Израиля (1,28 млн в стране с общим населением 9,45 млн). Это наиболее быстрорастущая часть израильского общества за счет высокой рождаемости. Согласно прогнозам, к концу десятилетия харедим будут составлять уже 16% жителей страны. Как правило, они не несут обязательную для большинства израильтян службу в армии, не работают и посвящают свою жизнь изучению священных писаний и молитвам. С началом военных действий в секторе Газа армия объявила о начале приема в свои ряды ортодоксов на добровольной основе.

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