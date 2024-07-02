Русская линия
Сводка новостей от 2 июля 2024

Украинские власти возрождают безбожные советские традиции
В Преображенский собор Чернигова, отобранный у верующих Украинской Православной Церкви, начали пускать только за деньги…

Спасо-Преображенский собор в ЧерниговеСпасо-Преображенский собор в Чернигове, из которого в октябре 2023 выгнали общину УПЦ, впервые 28 июня открыли для посетителей. Как сообщает Суспильне, вход теперь в православную святыню будет платным, передаёт СПЖ.

«Пока собор был закрыт, там провели генеральную уборку, и теперь он будет работать как музей. Вход в него платный», — говорится в сообщении.

По словам гендиректрисы Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Наталии Ребровой, отныне собор будет «работать для каждого украинца». Попасть в него можно будет самостоятельно или с экскурсией, заплатив за вход.

Она рассказала, что святыня много лет была «закрытой киотами, плакатами», имея в виду, очевидно, православные иконы. А сейчас, по её убеждению, является «огромным артефактом, который мы должны узнать и изучить».

Одним словом в Преображенский собор Чернигова вновь вернулись безбожники, которые называют себя музейными работниками. Так было только во времена безбожных советских властей.

Русская линия

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