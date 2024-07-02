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Сводка новостей от 2 июля 2024

В Кривом Роге состоялось судебное заседание по делу митрополита Святогорского Арсения
Заседание состоялось по вопросу о том, какой суд должен принимать решение о дальнейшей мере пресечения для владыки…

Митрополит Святогорский АрсенийВ ходе судебных заседаний 19 — 21 и 24 июня в Славянском горрайсуде Донецкой области возник спорный вопрос о том, какой суд должен решать вопрос о дальнейшей мере пресечения для митрополита Святогорского Арсения, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

По инициативе судьи, данный вопрос был передан в Днепровский апелляционный суд, который находится в Кривом Роге.

1 июля 2024 года Днепровский апелляционный суд рассмотрел подсудность вопроса дальнейшей меры пресечения.

Апелляционный суд поддержал мнение адвокатов о том, что дело имеет общественный резонанс, и отказал прокурору, который ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме. В зал суда были допущены свободные слушатели — пришедшие поддержать наместника Святогорской Лавры прихожане Украинской Православной Церкви и представители СМИ.

Согласно решению апелляционного суда, вопрос о дальнейшей меры пресечения для владыки Арсения будет рассматриваться, как и раньше, в Славянском горрайсуде, однако другим судьёй.

Таким образом, окончательное решение о том, где будет находиться наместник Лавры до решения по возбуждённому против него делу, не принято. С 25 апреля владыка Арсений остаётся в заключении в Днепровском СИЗО.

Русская линия

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