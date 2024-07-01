30 июня 2024 года в столице Болгарии Софии состоялись выборы нового Предстоятеля Болгарской Православной Церкви — преемника приснопамятного Патриарха Неофита, преставившегося ко Господу 13 марта, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе голосования, которое проходило в два тура, большинство голосов (69) участники Патриаршего избирательного церковного Собора отдали митрополиту Видинскому Даниилу, который является строгим поборником канонического Православия и ранее выступал в поддержку УПЦ и против признания украинских раскольников.

После официального объявления итогов голосования новоизбранный Патриарх Даниил вместе с иерархами Болгарской Церкви направился в Патриарший Александро-Невский собор, где собравшиеся верующие его встретили громкими возгласами «Аксиос!», «Достоин!».

В храме начался чин возведения избранного Патриарха Даниила на Болгарский Патриарший престол. На торжество интронизации собрались представители Поместных Православных Церквей, государственные деятели Болгарии и множество верующих.

В отличие от Предстоятелей других Поместных Церквей глава Константинопольского Патриархата Патриарха Варфоломей решил лично прибыть в Софию и принять участие в торжествах в честь избрания нового Болгарского Патриарха, хотя обычно Предстоятели не посещают таких торжеств, чтобы не отвлекать внимание окружающих от новоизбранного собрата.

Причиной такого поведения фанариотов стала их чрезмерная самоуверенность. На Фанаре не без основания предполагали, что Патриаршие выборы в Болгарии станут для них триумфом, поскольку надеялись на избрание того или иного профанарского кандидата и скорого признания болгарами «ПЦУ». А потому Патриарх Варфоломей решился на такой нетрадиционный визит.

На этом фоне болгарские верующие серьёзно опасались, что глава Фанара может привезти с собой в Софию украинских раскольников, как он это сделал во время похорон Патриарха Неофита. Настроение у многих было весьма тревожное, однако Господь не без милости — глава Фанара уехал из Софии досрочно посмеянный, даже отказавшись принимать участие в Литургии вместе с новоизбранный Болгарским Предстоятелем.

Сейчас уже смело можно сказать, что признание Болгарской Православной Церковью украинских раскольников в лице «ПЦУ» не состоится.

Русская линия