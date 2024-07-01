Патриарх Болгарской Православной Церкви Даниил не принял отставки архимандрита Никанора, который просил освободить его от должности настоятеля Гигинского монастыря на Черногорской горе и пожелавшего перейти в Константинопольский Патриархат, сообщает СПЖ.

«Я лично передал свою просьбу об освобождении Святейшему Патриарху Даниилу. Святейший не принял её», — сообщил Никанор на своей странице в одной из соцсетей.

Ранее Патриарх БПЦ ответил архимандриту Никанору через журналистов.

«Я бы посоветовал ему сначала связаться со своим епархиальным архиереем, прежде чем делать публичные заявления, потому что мы всё ещё люди, и нам нужно общаться напрямую, а не через соцсети», — сказал Патриарх и предложил наместнику Гигинского монастыря встретиться лично.

«Бог даёт разум, поэтому при разговоре, когда возникают проблемы, апостол Павел говорит: „Разъясните противоречия, не допускайте диавола между вами“. Мы — люди, мы можем говорить, и почему диавол должен держать наши души, когда Бог дал нам свободу», — отметил Патриарх.

Архимандриту Никанору, отличающемуся профанарскими взглядами, не понравились результаты выборов нового Болгарского Патриарха. У себя в социальных сетях он заявил, что подаст заявление об уходе из Болгарской Православной Церкви. По мнению архимандрита, «всё пошло, как по учебнику КГБ».

Увы, политика многим застилает глаза. В случае с указанным клириком это очевидно. Конечно, Патриарх Даниил вряд ли сможет изменить взгляды наместника Гигинского монастыря, однако сам факт того, что он предложил ему встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию, говорит о многом. Патриарх Даниил не намерен делить свою паству на «своих» и «чужих».

Русская линия