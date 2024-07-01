Считается, что таким образом священнослужители изображали радость о воскресении Христа, что в Синоде назвали пародией на богослужение…

Священный Синод Кипрской Православной Церкви строго запретил очень странный пасхальный обычай, который соблюдали во многих церквах острова в Великую субботу, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на «Вестник Кипра».

В субботу перед Пасхой на утреннем богослужении многие священники в определенный момент начинали бегать по храму, тем самым «выражая радость о воскресении Христа». Богослужение утра Великой субботы носит праздничный характер, именно на нём поется песнопение «Воскресни, Боже».

Священный Синод строго запретил представителям духовенства бегать по храмам и совершать любые другие действия, за исключением разбрасывания лавровых листьев. «Песнопение „Воскресни, Боже“ не должно отменять собой призыв „Да молчит всякая плоть человеча“ и не должно приводить к пародии на богослужение», — говорится в заявлении Священного Синода Кипрской Православной Церкви.

При этом в документе отмечается, что запрет не распространяется на мирян, которые обычно в тот же момент богослужения начинают громко стучать церковными скамьями.

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