Экспозиция представляет собой набор из 32 стендов с фотографиями, цитатами современников и историческими документами…

В Ярославском государственном медицинском университете состоялось открытие выставки «Царская семья: любовь и милосердие». Выставка открыта в Ярославле, на улице Андропова возле гарнизонного военного госпиталя, недалеко от храма Спаса на Городу, и рассказывает о служении дочерей последнего российского Императора медсестрами во время Первой мировой войны и о традициях сестринского дела в России на рубеже XIX — XX веков, сообщает Православие.Ru.

Выставку посетили митрополит Ярославский и Ростовский Вадим; ректор Ярославского государственного медицинского университета, академик РАН, профессор Александр Хохлов; делегация врачей из Индии, в состав которой вошли: священник Павел Мулакодиил Чериан, директор Госпиталя святителя Григория Парумальского; д-р. Джордж Коши, главный кардиолог; д-р. Шрикумар Махадеван Пиллай, главный нейрохирург; д-р. Мэтью Варгезе, главный травматолог и ортопед; д-р. Мэтью Джос, главный онколог; д-р. Шринат Сваминатан, ревматолог; д-р. Джордж Бенедикт Джон, глава Отдела биомедицинской инженерии.

Инициатором открытия выставки в Ярославле стали больница Святителя Алексия и Ярославский государственный медицинский университет. В Ярославской области действует филиал больницы Святителя Алексия в городе Переславле-Залесском. А в Москве, на базе больницы святителя Алексия действует базовая кафедра ЯГМУ.

19 июня 2023 года комплект выставки «Царская семья. Любовь и милосердие» больнице Свт. Алексия и ее филиалам передал московский Сретенский ставропигиальный мужской монастырь для организации просветительских экспозиций в различных городах и медицинских учреждениях.

Выставка, организованная Сретенским монастырем совместно с департаментом культуры правительства Москвы, с успехом проходила на Рожественском бульваре в Москве в октябре-ноябре 2023.

Экспозиция представляет собой набор из 32 стендов с фотографиями Царской семьи, цитатами современников и историческими документами.

С началом Первой мировой войны Императрица и старшие Великие княжны окончили специальные курсы сестер милосердия и всю войну несли свое служение в лазаретах и госпиталях. Царскосельский госпиталь был переоборудован под прием раненых. Александра Федоровна вместе со старшими дочерями Ольгой и Татьяной ассистировали при операциях, выполняя все обязанности медицинских сестер. Они в меру своих сил старались облегчить боль и переживания раненных, не брезгуя самой тяжелой и грязной работой. Юные княжны старались ничем не показывать своего высокого положения, с ранеными всегда были деликатны и просты в общении.

Княжны Мария и Анастасия и еще не могли стать сестрами милосердия, но помогали раненым: шили белье для солдат, готовили бинты, читали им вслух и играли в игры. Анастасия, отличавшаяся актерским талантом и чувством юмора, устраивала веселые представления. А Мария любила сесть у изголовья больного и беседовать с ним о его семье, детях. Она записывала письма их родным. Позже, будучи в ссылке, девочки с ностальгией и трепетом вспоминали свои обязанности.

В госпиталь приходил и юный цесаревич Алексей, любивший общаться с ранеными героями. Сам Император Николай II старался как можно чаще посещать раненых в госпиталях. Он лично вручал им награды за храбрость, с участием расспрашивал о совершенных подвигах.

Русская линия