Один из трёх избранных кандидатов на пост Предстоятеля Болгарской Православной Церкви митрополит Видинский Даниил раскритиковал украинских раскольников и вмешательство Константинопольского Патриарха Варфоломея во внутренние дела других Поместных Православных Церквей, а также выступил в поддержку гонимой Украинской Православной Церкви, сообщает Телеграм-канал «Правблог» со ссылкой на болгарские СМИ.

«Гонения против Церкви никогда не прекращались», — отметил в специальном интервью «Радио Болгария, — владыка Даниил. — Они начались с самого рождения Спасителя, а затем сопутствовали святым апостолам и Христовой Церкви. Всё это время христиане стоически переносили гонения и не боялись смерти, зная, что они получили через дары Святого Духа. Ничто не могло отделить их от любви Христовой».

Говоря о событиях на Украине, митрополит Даниил сравнил их с безбожными советскими гонениями. «В первые годы большевистской революции гонения против Церкви в СССР также были ужасающие — истребляли священников, разрушали тысячи храмов, была предпринята попытка подмены самого института Церкви через обновленческий раскол. Сегодня на Украине происходит нечто подобное. Теперь эта попытка подмены — через создание т.н. Православной церкви Украины („ПЦУ“) Константинопольским патриархом Варфоломеем в 2019 году, при том, что на Украине существует общепризнанная каноническая Церковь — Украинская Православная Церковь (УПЦ), с Предстоятелем Киевским Митрополитом Онуфрием. Это неканоническое действие патриарха Варфоломея привело к еще большему разделению на Украине», — подчеркнул иерарх.

«Число православных христиан в УПЦ превышает число тех, которые числятся к новосозданной религиозной структуре. Т.н. „священство“ в ней на практике сталкивается с проблемами апостольского преемства. Есть отлучённые, по основательным каноническим причинам, которые приняты и возобновлены в сане неправомерно и без покаяния. И, несмотря на это, Патриарх Варфоломей попытался их сделать легитимными изданием т.н. Томоса — документа об учреждении этой неканонической структуры. Он признал две неканонические до сего момента структуры, объединив их в т. н. „Православную церковь Украины“, и обозначил новосозданное образование канонической православной Церковью на Украине. Спрашивается, однако, какова судьба общепризнанной к тому моменту, пять лет назад, и по сей день, всеми Поместными Православными Церквами УПЦ, с Предстоятелем Митрополитом Онуфрием? Вот, прошло пять лет и Церкви, в том числе грекоязычные, такие как Албанская Церковь, или близкие к Константинопольской Патриархии, такие как Иерусалимская Патриархия, Антиохийская Патриархия, не признают новую украинскую структуру. Есть прекрасное письмо от Албанского Архиепископа Анастасия из Тираны — он обосновывает своё видение по данному вопросу и отмечает, что предоставление данного Томоса не покаявшимся раскольническим группам с проблемным священством неприемлемо».

По словам владыки, Патриарх Варфоломей был уверен, что «таким образом миллионы православных христиан, лишенных общения с Церковью, приобщатся к ней». «И вместо того, чтобы воцарить мир, (глава Фанара) разжёг ещё более ожесточенное разделение, при котором люди, которых он провозгласил каноническими, стали осуществлять гонения против подлинно канонической Церкви. (Сторонники „ПЦУ“) отбирают храмы, избивают священников, калечат. Разве это христиане?», — задал риторический вопрос владыка Даниил.

Что же касается избрания Болгарского Предстоятеля, то архипастырь отметил, что будущий Патриарх должен быть православным, хранить веру и уважать своих собратьев. В ответ на вопрос, каким должен быть будущий Предстоятель Болгарской Церкви, митрополит Видинский Даниил привел пример почившего Патриарха Максима, чье служение прошло через две сложных эпохи — социализма и раскола в 1992 г.

«Невзирая на все трудности, он сумел сохранить единство Церкви не силой, а тактом, терпением и рассудительностью. Патриарх должен быть, в первую очередь, православным, хранить таинство веры в чистом сердце и уважать своих собратьев. Когда важно обеспечивать согласие, Патриарх должен быть личностью, которая олицетворяет и формирует это согласие», — подчеркнул владыка Даниил.

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