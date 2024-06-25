Архимандрит Вассиан (Змеев): «Святая Земля — это исток нашей спасительной веры и место рождения Церкви Христовой. Мы с глубоким уважением относимся к Иерусалимской Церкви как Матери всех христианских Церквей»

24 июня 2024 года, в день Святого Духа, который отмечается как главное торжество Русской духовной миссии в Иерусалиме, Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III возглавил служение Божественной литургии в Троицком соборе Иерусалима, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Его Блаженству сослужили: митрополит Назаретский Кириак, митрополит Капитолиадский Исихий, генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), начальник Русской духовной миссии в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский), представитель Румынской Православной Церкви при Иерусалимском Патриархате архимандрит Феофил, заместитель начальника Русской духовной миссии игумен Никон (Головко), ключари подворий Миссии протоиерей Мирослав Витив, протоиерей Николай Жданов, иеромонах Амвросий (Игнатов), иеромонах Матфей (Козлов), клирик Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме иеромонах Иннокентий (Беспалов), клирик Миссии диакон Макарий Петухов, грекоязычные и арабоязычные священнослужители Иерусалимской Православной Церкви и паломники в священном сане.

В храме молились Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Израиле А.Д. Викторов, генеральный консул Греции в Иерусалиме Димитриос Ангелосопулос, настоятельницы русских монастырей в Иерусалиме игумения Екатерина (Чернышева), игумения Елисавета (Шмельц) и игумения Варвара (Новикова) с сестрами обителей, многочисленные русскоязычные верующие Святого Града и окрестных городов, а также паломники, сообщает сайт Миссии.

Богослужение совершалось на церковнославянском, греческом, арабском и румынском языках. Песнопения утрени и Божественной литургии исполнил хор сестер Горненской женской обители под управлением монахини Нины (Сорокиной).

После отпуста Божественной литургии Патриарх Феофил приветствовал начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Вассиана и богомольцев русского собора. Затем Патриарх Феофил и архимандрит Вассиан обменялись памятными подарками.

По окончании богослужения Предстоятель Иерусалимской Церкви разделил с русским духовенством, другими участниками торжества и паломниками братскую трапезу.

По инициативе Иерусалимского Патриарха Феофила присутствовавшие почтили минутой молчания память безвинных жертв трагедии, произошедшей накануне вечером в Дагестане.

Вечером 24 июня 2024 года в Русской духовной миссии в Иерусалиме состоялся торжественный прием в честь глав и представителей христианских Церквей Иерусалима, дипломатов, аккредитованных в Израиле и Палестине, духовенства Святого Града и сотрудников Русской духовной миссии.

Приветственной речью официальную часть приема открыл начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), который, в частности, сказал: «Сердечно приветствую всех вас в день, знаменательный для Русской духовной миссии в Иерусалиме, — день престольного праздника нашего главного храма Святой Троицы, который сегодня, в день Святого Духа, был молитвенно почтен торжественной Патриаршей Литургией. Значение этого светлого христианского праздника, объединившего силой Святого Духа разных людей в единую Церковь, находит отражение и в нашем сегодняшнем вечере. Мы представляем собой разные народы и страны, разные традиции и культуры, разные исторические пути и взгляды на будущее. Но всех нас объединяет одно — желание мира, согласия, благоденствия и спасения для всех людей. Именно об этих непреходящих духовных ценностях говорит сегодняшний праздник».

Упомянув, что уже без малого 180 лет Русская духовная миссия несет свое служение на Святой Земле, архимандрит Вассиан подчеркнул: «Святая Земля — это исток нашей спасительной веры и место рождения Церкви Христовой. Мы с глубоким уважением относимся к Иерусалимской Церкви как Матери всех христианских Церквей, имеющей здесь непрерывное присутствие уже 2000 лет. Мы свидетельствуем свое почтение Предстоятелю Иерусалимского Патриархата Блаженнейшему Патриарху Феофилу за его огромный вклад в дело сохранения христианского присутствия на Святой Земле. Русская духовная миссия как церковно-дипломатическое представительство видит свое призвание в том, чтобы содействовать делу укрепления христианской жизни на том месте, где Сам Царь неба и земли умер за нас на Голгофе».

Начальник Миссии напомнил о ряде знаменательных дат, отмечаемых в 2024 году: «В этом году мы отмечаем 160-летие освящения первого русского храма в Святой Земле — храма святой мученицы Александры в главном здании Миссии, которое в 1864 году совершил иерарх Иерусалимской Церкви митрополит Петрский Мелетий. И в этом году исполнилось 130 лет со дня кончины двух известных деятелей Русской духовной миссии. Это святитель Феофан, Затворник Вышенский, который входил в первый состав Миссии и ныне прославлен в лике святых. И это архимандрит Антонин (Капустин), который возглавлял Русскую духовную миссию без малого 30 лет и много сделал для сохранения святых мест на Елеоне, в Горней, в Яффе, в Хевроне, в Иерихоне».

«Каждая эпоха ставит перед нами новые задачи. В настоящее время сохранение святых мест важно для всего христианского мира, — отметил архимандрит Вассиан (Змеев). Это наша самоидентификация, наша история, наша живая вера. Это помогает сохранять и укреплять наши христианские ценности в ответ на вызовы глобального мира. Как подчеркивал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, „традиционные ценности — это указания, как сохранить жизнеспособность человека в условиях теряющей свой гуманизм современной цивилизации“, и потому их значение столь велико. Мы благодарим всех вас за то, что сегодня вы разделили с нами праздник Русской духовной миссии в Иерусалиме».

Как сообщает сайт РДМ, торжественный вечер почтили своим присутствием Блаженнейший Патриарх Феофил III в сопровождении генерального секретаря Иерусалимской Патриархии архиепископа Константинского Аристарха и духовенства из числа Святогробской братии, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Израиле А.Д. Викторов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Израиле Е.С. Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Израиле А. Акопян, руководитель дипломатической миссии Российской Федерации в Палестине Г. Л. Буачидзе, генеральный консул Российской Федерации в Хайфе А.Н. Будаев, директор Русского дома в Тель-Авиве Д.А. Магад, директор Фонда Антонина Капустина и член совета Императорского православного палестинского общества в Израиле Р.И. Ашурбейли, официальный представитель Русской духовной миссии при Палестинской администрации Ю.А. Ромашук, духовенство Русской Зарубежной Церкви, ключари подворий Русской духовной миссии и другие официальные лица.

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