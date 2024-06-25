Русская линия
Сводка новостей от 25 июня 2024

Архиепископа Бельцкого Маркелла оштрафовали за то, что он назвал половых извращенцев содомитами
Таким образом, молдавские власти стараются выслужиться перед Западом, где извращения ныне объявлены нормой…

Архиепископ Бельцкий МаркеллСуд Кишинева приговорил архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла к выплате компенсации за «моральный ущерб» в пользу двух половых извращенцев Молдовы, сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма» со ссылкой на молдавские СМИ. Владыке предстоит выплатить по 10 тысяч леев каждому содомиту (всего около 1100 $).

12 июня 2022 года епископ Маркелл опубликовал видеообращение, в котором призвал верующих Бельц прийти к городскому собору и принять участие в Крестном ходе, чтобы не дать содомитам провести свой «парад».

«Оскорбительным» суд посчитал именование половых извращенцев «содомитами», «заблудшими» и «грешниками».

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней. Будет ли обжаловать его владыка Маркелл, пока неизвестно.

В любом случае нельзя не отметить, что президентство Майи Санду отличается особыми нападками на священноначалие Молдавской Православной Церкви. При этом в ход идёт любой повод.

Осудив владыку Маркелла, молдавские чиновники пытаются выслужиться перед Западом, где защита содомии и половых извращенцев превратилась в некий фетиш.

Русская линия

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Архиепископа Бельцкого Маркелла оштрафовали за то, что он назвал половых извращенцев содомитами
Таким образом, молдавские власти стараются выслужиться перед Западом, где извращения ныне объявлены нормой...

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