Архиепископа Бельцкого Маркелла оштрафовали за то, что он назвал половых извращенцев содомитами

Суд Кишинева приговорил архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла к выплате компенсации за «моральный ущерб» в пользу двух половых извращенцев Молдовы, сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма» со ссылкой на молдавские СМИ. Владыке предстоит выплатить по 10 тысяч леев каждому содомиту (всего около 1100 $).

12 июня 2022 года епископ Маркелл опубликовал видеообращение, в котором призвал верующих Бельц прийти к городскому собору и принять участие в Крестном ходе, чтобы не дать содомитам провести свой «парад».

«Оскорбительным» суд посчитал именование половых извращенцев «содомитами», «заблудшими» и «грешниками».

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней. Будет ли обжаловать его владыка Маркелл, пока неизвестно.

В любом случае нельзя не отметить, что президентство Майи Санду отличается особыми нападками на священноначалие Молдавской Православной Церкви. При этом в ход идёт любой повод.

Осудив владыку Маркелла, молдавские чиновники пытаются выслужиться перед Западом, где защита содомии и половых извращенцев превратилась в некий фетиш.

Русская линия