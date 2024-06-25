25 июня 2024 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, который был обменян Россией на украинских военнопленных, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Митрополит Ионафан, по абсурдным обвинениям приговоренный украинским судом к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, был освобожден в субботу по ходатайству Патриарха в результате проведённых переговоров. Иерарх не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

Святейший Патриарх с радостью приветствовал владыку Ионафана, который, по словам Его Святейшества, за свою верность Русской Православной Церкви и Патриарху, «за неготовность идти на компромиссы, граничащие с предательством, претерпел значительные скорби». Святейший Владыка заявил, что посчитал долгом Патриарха и личным долгом «вмешаться в ситуацию, с тем, чтобы вызволить владыку из этих грозных и непредсказуемых по последствиям обстоятельств».

«С владыкой я знаком десятки лет, — поделился Предстоятель Русской Православной Церкви. — Когда я был ректором духовной академии, он являлся моим студентом, а затем — самым замечательным регентом хора. Я помню, как звучал этот хор, как даже люди неверующие приходили в академию только для того, чтобы послушать его. Владыка вкладывал в него свою душу, свой талант. Перед глазами встает картина пламенеющего любовью к своему делу человека, выражавшего эти эмоции не только движениями рук, но вообще всем своим существом. Владыка действительно олицетворял человека, полностью погруженного в духовную музыку, но и в более широком смысле слова — полностью погруженного в церковную жизнь».

Предстоятель подчеркнул верность митрополита Ионафана каноническому Православию, Русской Православной Церкви. «За эту верность — ни за что другое — владыка был репрессирован и находился в ситуации, когда его будущее вызывало боль в моем сердце. Я понял, что с этим человеком могут сделать все что угодно, потому что слишком бескомпромиссным, честным и принципиальным было выражение его верности Русской Православной Церкви», — отметил Святейший Патриарх Кирилл.

Обращаясь к митрополиту Ионафану, Предстоятель сказал: «Я благодарю тебя, владыка, за все труды, которые ты понёс, за скорби, которые ты терпел, за то, что ты сохранил себя, свою принципиальную жизненную позицию, за то, что ты не изменил своей архиерейской присяге».

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл наградил митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана орденом преподобного Сергия Радонежского I степени.

Святейший Владыка также вручил архипастырю памятные крест и панагию.

«Ваше Святейшество, благодарю Вас за труды, благодаря которым я ныне оказался в этом святом месте, — сказал в ответном слове митрополит Ионафан. — Патриарх — символ всей Русской Церкви. Не посрамить Ваше имя было моей задачей, и это придавало мне силы в сопротивлении злу».

Во встрече Святейшего Патриарха и митрополита Ионафана также приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойда.

Русская линия