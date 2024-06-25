Защита традиционных ценностей предполагает и «непопулярные меры» по прекращению вседозволенности на рынке эзотерических и оккультных услуг, которые являются «духовным ядом», однако продолжают пользоваться большим спросом в России. Такое мнение высказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на межрелигиозном форуме в Общественной палате РФ, сообщает ТАСС.

«Необходимы определённые, я бы так сказал, непопулярные решения, связанные с защитой традиционных ценностей. Я думаю, все, кто здесь присутствует, согласны с тем, что эзотерика, оккультизм, всевозможные лжеучения являются духовным ядом, и он отравляет многих наших сограждан, которые, к сожалению, не раскрыли для себя подлинную красоту христианства, ислама, иудаизма или буддизма, и потребляют этот духовный фастфуд», — сказал Кипшидзе.

В пример он привел так называемые карты Таро, которые, если только набрать их в строке поиска в Интернете, можно купить в больших количествах и, пользуясь ими, «взаимодействовать со всякими темными силами и разрушать свое будущее».

«Думаю, что мы должны проявлять нулевую толерантность к таким вещам. Конечно, этот рынок, этот беспредел в области оккультизма должен быть остановлен, и мы призваны с вами подумать, как это лучше сделать, иначе мы не можем одной рукой защищать традиционные ценности, а другой рукой допускать вседозволенность в этой области, как бы делая вид, что нам все равно», — добавил представитель Синодального отдела.

С Кипшидзе согласился модератор форума, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, отметивший, что «эти вещи очень сильно коснулись каждого из нас», и нужно понять, «как с этим жить».

В январе, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание законодателей на сформировавшийся в России большой рынок всевозможных эзотерических услуг, услуг гадателей и астрологов. Предстоятель Русской Церкви высказал мнение, что «неверно думать, что все это не приносит вреда людям и не подлежит законодательному ограничению».

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