26 июня 2024 года в ходе посещения Свято-Троицкой Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал по просьбе корреспондента ТК «Россия» Павла Зарубина недавние трагические события в Республике Дагестан, сообщает Патриархия.Ru.

«Если выражаться языком Церкви, это страшный грех. Если говорить языком светским, это гадкое преступление. Ну, а если говорить о последствиях — то, что произошло, изменить уже невозможно. Но народ наш, государство наше, конечно, должны сделать соответствующие выводы и осознать, что борьба с терроризмом — не какое-то сиюминутное и скоро проходящее действие, а это реальность, которая сегодня сопровождает не только нашу страну, но и весь мир, — заявил Его Святейшество.

И эта реальность бросает, как мы сейчас говорим, всем нам вызов. Мы должны быть еще более сплоченными, мы должны быть еще более целеустремленными, у нас должно быть ясное понимание того, что забота об Отечестве, о народе — это наша общая ответственность. Только так мы можем идти по нашему историческому пути, который никогда не был украшен розами, никогда не был легким путём — он всегда был сложным. Дай Бог, чтобы и эти сложности нынешнего века, коварного века, никак не ослабляли наше Отечество, чтобы наш народ не подвергался соблазнам и не ослаблял самого себя, чтобы закалялись мы и обретали всё новые силы для борьбы со злом".

Русская линия