Русская линия
Сводка новостей от 28 июня 2024

Украинский суд продлил меру пресечения митрополиту Запорожскому Луке
Владыка останется под ночным домашним арестом ещё как минимум на месяц…

Митрополит Запорожский ЛукаСоломенский районный суд Киева продлил меру пресечения архиерею Украинской Православной Церкви митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке (Коваленко). Иерарху продлили ночной домашний арест сроком на 30 дней, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Телеграм-канал владыки.

«Возлюбленные о Господе отцы, матушки, братья и сестры! Спаси Господи всех вас за молитвенные воззвания ко Господу, столь необходимые во время испытаний, ниспосланных в сегодняшний день каждому из нас и мне лично! Со своей стороны я со смирением принимаю решение суда относительно продления на один месяц меры пресечения», — написал митрополит Лука.

27 июня 2024 года Приднепровский районный суд Черкасс также вынес решение об усилении ограничения свободы иерарха Украинской Православной Церкви митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. Суд присудил архиерею 60 суток круглосуточного домашнего ареста.

Давление на Украинскую Православную Церковь на Украины продолжается.

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