Владыка останется под ночным домашним арестом ещё как минимум на месяц…

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения архиерею Украинской Православной Церкви митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке (Коваленко). Иерарху продлили ночной домашний арест сроком на 30 дней, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Телеграм-канал владыки.

«Возлюбленные о Господе отцы, матушки, братья и сестры! Спаси Господи всех вас за молитвенные воззвания ко Господу, столь необходимые во время испытаний, ниспосланных в сегодняшний день каждому из нас и мне лично! Со своей стороны я со смирением принимаю решение суда относительно продления на один месяц меры пресечения», — написал митрополит Лука.

27 июня 2024 года Приднепровский районный суд Черкасс также вынес решение об усилении ограничения свободы иерарха Украинской Православной Церкви митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. Суд присудил архиерею 60 суток круглосуточного домашнего ареста.

Давление на Украинскую Православную Церковь на Украины продолжается.

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