На Фанаре решили не гневить турецкие власти, которые выразили свой протест в связи с участием Патриарха Варфоломея в политических мероприятиях…

Константинопольский Патриархат отозвал свою подпись под итоговым документом украинского «саммита мира», проходившего в Швейцарии 14−15 июня 2024 года. Статус Фанара изменился с «подписанта» на «наблюдателя». Таким образом, это уже третий раз, когда Константинопольский Патриархат меняет своё отношение к итоговому коммюнике указанной конференции. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства Швейцарии, сообщает портал Raskolam.net.

Отмечается, что в списке подписантов итогового коммюнике пропал Константинопольский патриархат, хотя ранее сообщалось, что 16 июня Фанар добавил свою подпись к документу. Вместо этого, под списком подписантов добавлена информация следующего содержания: «Вселенский Патриархат присутствовал на саммите в качестве наблюдателя и поддерживает принципы, изложенные в Совместном коммюнике».

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриарх Варфоломей, присутствовавший на украинском «Саммите мира», проходившем в Швейцарии 14−15 июня, не подписал итоговый документ мероприятия. Тем не менее, позже стало известно, что Фанар-таки добавлен в список подписантов. Однако, после этого МИД Турции выразил решительный протест по данному поводу, напомнив о том, что по турецким законам, греческий православный патриарх не имеет права принимать участия в политических мероприятиях и не является субъектом межгосударственных отношений.

Под давлением турок фанариоты решили отозвать свою подпись.

Русская линия