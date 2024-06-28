Константинопольский Патриарх Варфоломей отозвал свою подпись под итоговым документом украинского «саммита мира»
На Фанаре решили не гневить турецкие власти, которые выразили свой протест в связи с участием Патриарха Варфоломея в политических мероприятиях…
Константинопольский Патриархат отозвал свою подпись под итоговым документом украинского «саммита мира», проходившего в Швейцарии 14−15 июня 2024 года. Статус Фанара изменился с «подписанта» на «наблюдателя». Таким образом, это уже третий раз, когда Константинопольский Патриархат меняет своё отношение к итоговому коммюнике указанной конференции. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства Швейцарии, сообщает портал Raskolam.net.
Отмечается, что в списке подписантов итогового коммюнике пропал Константинопольский патриархат, хотя ранее сообщалось, что 16 июня Фанар добавил свою подпись к документу. Вместо этого, под списком подписантов добавлена информация следующего содержания: «Вселенский Патриархат присутствовал на саммите в качестве наблюдателя и поддерживает принципы, изложенные в Совместном коммюнике».
Ранее сообщалось, что Константинопольский патриарх Варфоломей, присутствовавший на украинском «Саммите мира», проходившем в Швейцарии 14−15 июня, не подписал итоговый документ мероприятия. Тем не менее, позже стало известно, что Фанар-таки добавлен в список подписантов. Однако, после этого МИД Турции выразил решительный протест по данному поводу, напомнив о том, что по турецким законам, греческий православный патриарх не имеет права принимать участия в политических мероприятиях и не является субъектом межгосударственных отношений.
Под давлением турок фанариоты решили отозвать свою подпись.
Константинопольский Патриарх Варфоломей отозвал свою подпись под итоговым документом украинского «саммита мира» На Фанаре решили не гневить турецкие власти, которые выразили свой протест в связи с участием Патриарха Варфоломея в политических мероприятиях...