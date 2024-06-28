Законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри (отказ от рождения детей), разрабатывается в России. Об этом заявил замглавы Минюста Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщает РБК.

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, такого течения, которое <…> и в общем говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий много, экстремистской направленности», — сказал он.

По его словам, законопроекты подготовлены и будут прорабатываться с экспертным сообществом. Вуколов полагает, что необходимо построить такую законодательную систему, которая бы противостояла всем таким течениям в России.

«Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности», — подчеркнул замглавы Минюста. Он сказал, что главной задачей является охрана семьи.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на том же мероприятии заявил, что чайлдфри является идеологией, «которая прививает нашей молодежи бездетность, которая говорит о том, что ребенок не является обязательным в жизни, и вообще прививается даже ненависть к детям». По его словам, подобные «детоненавистнические и человеконенавистнические идеологии», в частности чайлфдри, должны быть запрещены и приравнены к экстремистским.

В ноябре сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова рассказала, что для решения демографической проблемы в России нужно ориентировать молодежь на рождение детей, а не на получение высшего образования. По ее словам, властям нужно заняться духовным развитием молодежи и «пересмотром системы ценностей».

В феврале 2023 года в Госдуму вносили законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Авторами документа выступили курултай Башкирии и депутат Думы Эльвира Аиткулова («Единая Россия»). Законопроект предлагает внести изменения в ст. 2 и 5 федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Документ пока не прошел первое чтение.

Русская линия