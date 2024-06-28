Святитель Иона, митрополит Московский, родился в последней четверти XIV века в городе Галиче в благочестивой христианской семье. В двенадцатилетнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания.

За добродетельную жизнь и твердое знание учения Церкви святой Иона вскоре был поставлен во епископа Рязанского и Муромского и положил немало трудов, обращая ко Христу племена мещеры, мордвы и муромы, проживавшие в его епархии.

В 1431 году скончался святитель Фотий. Через пять лет после его смерти за добродетельную и святую жизнь митрополитом Всероссийским был избран святитель Иона. Когда новоизбранный митрополит отправился к Патриарху Иосифу II (1416 — 1439) в Константинополь, чтобы принять поставление на митрополию, то оказалось, что незадолго до того зломудренный Исидор, по происхождению болгарин, уже был посвящен на русскую митрополию. Недолго пробыв в Киеве и Москве, Исидор отправился на Флорентийский собор (1438), где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил митрополита Исидора, и тот вынужден был тайно бежать в Рим (где умер в 1462 году). На Всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского Патриарха Григория III (1445 — 1450) впервые совершено русскими архиереями в Москве. Святитель Иона, вступив на митрополию, с архипастырской ревностью стал заботиться о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы, рассылая учительные грамоты.

Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 г. святитель Иона совершил крестный ход по стенам Кремля, моля Пресвятую Богородицу о спасении города, и молитва его была услышана. За свою святую жизнь владыка получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. Получив извещение о своей кончине, мирно почил 31 марта 1461 г. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления. В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля.

Церковное предание говорит, что во время Отечественной войны 1812 г. страшное видение у гробницы святителя Ионы ужаснуло французов: чудотворец был обретен с поднятой, как бы грозящей рукой. Поэтому его серебряная рака и подсвечник при ней остались неприкосновенными, тогда как все остальные ценности были похищены.

Сегодня мы вспоминаем Е.А.Черепанова, выдающегося русского изобретателя, вместе со своим сыном Мироном построившего первый в России паровоз и железную дорогу.

Ефим Алексеевич Черепанов родился в 1774 г. на Урале в семье крепостных крестьян, приписанных к Выйскому заводу Демидовых. Совсем молодым человеком он был принят на Выйский завод в качестве мастера-металлурга и вскоре обратил на себя внимание Демидовых своими незаурядными способностями. В 1807 г. Черепанов-старший был уже ответственным за устройство и исправность гидротехнических сооружений и водяных двигателей на всех девяти Нижнетагильских заводах. Родившийся у него в 1803 году сын Мирон с ранних лет пристрастился к «механическому искусству» и помогал отцу. В 1813 он в возрасте 12 лет «по причине высокой грамотности» был принят в контору Выйского завода.

В 1820 г. Ефим Черепанов построил свою первую опытную паровую машину. Постройка паровой машины стала возможной после создания Черепановым-старшим в конце 1810-х гг. при Выйском заводе «механического заведения», где под его руководством работали кузнецы, слесари и плотники. Со временем оно превратилось в «Выйскую машиностроительную фабрику». В 1821 г. Ефим Черепанов был направлен Демидовым в Англию для выяснения причин падения сбыта уральского железа. По его заключению, падение сбыта было напрямую связано с техническим отставанием производства. К 1824 г. Ефим Черепанов убедил Демидова заняться модернизацией и приступить к строительству паровых машин. Вскоре машина была готова и превзошла все ожидания. Отец и сын Черепановы стали готовить рабочие чертежи новой паровой машины и в 1826 г. получили согласие и 10 тысяч рублей на ее сооружение. Была создана 30-сильная паровая машина для медного рудника, а вслед за ней еще две, более мощные. Всего с 1824 г. Черепановы изготовили более 20 машин мощностью от 2 до 60 лошадиных сил.

Мечтая о постройке «паровых телег», отец и сын Черепановы приступили к сооружению паровоза. В августе 1834 г. первый русский паровоз был «пущен на колесопроводы». Он перевозил 3,5 т груза со скоростью до 15 км/ч по чугунной рельсовой дороге, проложенной на 800 м. В марте 1835 г. завершилось сооружение второго паровоза грузоподъемностью 17 т.; в нем были воплощены передовые технические идеи того времени. Благодаря Черепановым Россия стала второй страной в мире (после Англии), где строились свои паровозы. 15 июня 1842 г. Ефим Черепанов скончался, «выезжавши еще накануне смерти по делам службы»; сын всего на семь лет пережил отца и умер 5 октября 1849 г.

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