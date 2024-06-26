Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка заявила, что отныне общественные наблюдатели будут сообщать о незаконном изъятии детей из семьи…

Органы опеки в России отныне будут поставлены под жёсткий общественный контроль, для чего будут введены новые общественные институты, призванные контролировать деятельность соцработников. Об этом заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщает Милосердие.Ru.

«Это будет выстроенная вертикаль и горизонталь — во-первых, у нас появятся окружные инспекторы во всех округах. Во-вторых, у нас будут выездные бригады, куда войдут эксперты в области деятельности органов системы профилактики, а также финансисты, аудиторы, юристы. И, конечно, мы планируем подключать к этой работе органы прокуратуры, а также силовой блок», — рассказала она в интервью «Парламентской газете».

По словам уполномоченной, вводится также институт общественных наблюдателей, чтобы сообщать о каждом случае необоснованного отобрания детей, ограничения в родительских правах и других подобных нарушений. На судебных заседаниях по делам о лишении или ограничении родительских прав смогут присутствовать общественные помощники, задача которых — помочь сохранить семью, если это возможно.

«Потому что сейчас такие процессы — это судья, опека и запуганная мама», — пояснила омбудсмен.

Полученные в ходе всероссийской инспекции данные обобщит специальная межведомственная комиссия. Одним из результатов ее деятельности станет рейтинг регионов по социальному сиротству и его профилактике. На его основе для каждого региона будут созданы конкретные рекомендации.

Среди законов, в которые нужно внести изменения, Мария Львова-Белова отметила закон «О социальном обслуживании», в соответствии с которым в социальный стационар могут помещать только ребенка, но не маму — это ограничивает возможности социальной помощи семьям.

Критике подвергся закон о профилактике безнадзорности, который из-за неверной трактовки используется для помещения изъятых из семьи здоровых детей в больницы. Также необходимо пересмотреть подход к финансированию приютов — сейчас у них есть план по числу подопечных, поэтому они не заинтересованы в их отправке в семью, отмечает уполномоченный.

«Нынешняя система — сложившаяся годами практика, которая подкрепляется и устаревшими законами. Настало время перемен», — подчеркнула Мария Львова-Белова.

С просьбой о проведении всероссийской инспекции она обратилась к Владимиру Путину в ходе встречи с ним в конце мая 2024 года. Аналогичное поручение на днях было дано правительству и властям регионов.

Русская линия