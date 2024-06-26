Президент России посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, куда на днях была возвращена одна из главных святынь Русской Православной Церкви…

Президент России Владимир Путин прибыл сегодня в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, куда по его решению была возвращена одна из главных святынь Русской Православной Церкви — икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублёва, сообщает РИА Новости.

У Троицкого собора Президента встречал Святейший Патриарх Кирилл. Они вошли в храм, где глава государства поклонился иконе, а также мощам преподобного Сергия Радонежского. Сопровождала Владимира Путина и Патриарха Кирилла министр культуры Ольга Любимова.

Великая святыня русского Православия была торжественно доставлена в обитель из Храма Христа Спасителя 22 июня, накануне православного праздника Святой Троицы.

«Святая Троица» была написана преподобным Андреем Рублёвым в первой половине XV века для иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского, ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Образ признан образцом художественного выражения христианского догмата о Единосущном и Триипостасном Боге.

В ходе посещения монастыря глава государства также ознакомился с планами развития Сергиева Посада.

Отметим, что нынешнее посещение Троице-Сергиевой Лавры Владимиром Путиным знаменует собой то, что решение о возвращении Церкви её святыни окончательное и пересмотру не подлежит как бы кто этого не хотел. Президент России поставил окончательную точку в этом вопросе.

Что же касается других аспектов этого визита, то нельзя не заметить, что в последние годы на фоне проведение СВО на Украине глава Российского государства не раз демонстрировал, что в отличие от украинских властей, он является защитником, а не гонителем Церкви Христовой. Кроме того, благочестивая традиция посещения святынь перед принятием важных решений в самые тяжёлые времена для Отечества всегда отличала русских Великих князей, Государей и Императоров.

P. S. Примером этого служит известнейшая мраморная фреска художника Логановского, располагавшаяся над входом в Храм Христа Спасителя «святой преподобных Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву».

Русская линия