В связи с тезоименитством свои послания в адрес Предстоятеля УПЦ направили Сербский Патриарх Порфирий, Чехословацкий Митрополит Ростислав и Македонский Архиепископ Стефан…

Предстоятели Поместных Православных Церквей, которые вопреки позиции Фанара отказываются признавать украинских раскольников и выступают за сохранение канонического Православия, продолжают считать Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия единственным каноническим Предстоятелем на территории Украины. Об этом свидетельствуют многочисленные поздравительные адреса, поступающие на имя Блаженнейшего в связи с его тезоименитством, сообщает официальный сайт УПЦ.

Одним из первых владыку поздравил Сербский Патриарх Порфирий.

«Дорогой брат и сослужитель во Христе, от имени всей полноты Сербской Православной Церкви и от нашего личного имени примите наши сердечные поздравления по случаю Вашего дня именин, — говорится в письме. — Несмотря на многочисленные трудности, испытания и страдания, которые сейчас переживает Церковь на Украине, Вы, как Добрый Пастырь (Ин. 10, 14) Христа Спасителя, продолжаете духовно соединять архипастырей, пастырей, монашествующих и вверенный Вам народ».

Свои послания в Киев также направили Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии Блаженнейший Митрополит Ростислав и глава Македонской Православной Церкви Архиепископ Македонский и Охридский Стефан.

«Сердечно поздравляю Вас с днем памяти Вашего небесного покровителя преподобного Онуфрия Великого! Труды этого замечательного подвижника являются мерилом Вашего иноческого и архипастырского делания, и Вы с настоящим монашеским долготерпением, усердием и смиренномудрием несете Крест Предстоятеля, являя собой истинно христианский пример отношения к «житейскому морю, которое волнует буря соблазнов», — сказано в поздравлении Митрополита Ростислава.

«Поздравляем Вас с днем памяти Вашего небесного покровителя, преподобного Онуфрия Великого, с самыми сердечными и искренними пожеланиями крепкого здоровья и обильной милости Божией в Первосвятительском Вашем служении Церкви Христовой. Ваши труды и молитвы как Предстоятеля Украинской Православной Церкви укрепляют верный народ, показывая Вас добрым пастырем вверенного Вам Богом стада», — сказано в послании Архиепископа Стефана.

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