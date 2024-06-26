26 июня 2024 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая перед началом заседания Высшего Церковного Совета в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, призвал почтить память настоятеля храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Дербента протоиерея Николая Котельникова, зверски убитого в храме террористами 23 июня сего года, сообщает Патриархия.Ru.

«Хотел бы начать с трагической темы — убиения протоиерея Николая Котельникова, который был умерщвлён в храме. Не за какие-то преступления, а только потому, что какой-то злой силе потребовалась эта смерть. Она потрясла и жителей Дербента, и не только их. Думаю, все, кто узнал об этом, был поражён самим фактом, а также местом, где произошло преступление, да и самой возможностью убить священнослужителя ни за что — только потому, что кто-то посчитал это для себя нужным, а, может быть, даже полезным.

Вот это свидетельствует, конечно, о соответствующем нравственном и духовном упадке не только тех людей, в среде которых воспитался убийца, но и, может быть, той части общества, которая, к сожалению, не оказывает должного сопротивления возникновению таких террористических настроений, несущих опасность не только кому-то лично, но и всей нашей стране и всему нашему народу.

Я предложил бы пропеть «Вечную память» о новопреставленном протоиерее Николае".

Президент России Владимир Путин принял решение посмертно наградить отца Николая Котельникова орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов», сообщает РИА Новости.

Святейший Владыка также сообщил о принятом им решении наградить убиенного священника орденом святого благоверного великого князя Александра Невского I степени (посмертно).

Конечно, эти награды совсем не нужны самому отцу Николаю, который ныне как мученик предстал пред Христом. Однако они очень важны для его близких и родственников, а также всего российского общества, которое должно видеть в таких людях образец для подражания.

Русская линия