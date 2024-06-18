Наместника Святогорской Лавры обвиняют по надуманному предлогу и до сих пор держат в СИЗО…

Сторона защиты закончила ознакомление с процессуальными материалами по делу против наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения. Судебное разбирательство запланировано на 19 июля 2024 года, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на «Суспільне. Донбасс».

«Нас трое адвокатов. Сегодня закрыли ознакомление со всеми адвокатами (митрополита Арсения защищают в суде трое адвокатов — ред.) материалы дела завтра пойдут в суд. Рассмотрение должно быть в Славянском суде», — рассказал один из адвокатов архиерея Сергей Туманов. Он добавил, что содержание иерарха под стражей в СИЗО заканчивается 22 июня.

В Службе безопасности Украины тем временем заявили, что по делу архиерея продолжается следствие и собираются «дополнительные доказательства его вины». В связи с этим украинские власти настаивают на содержании архипастыря в СИЗО,

К слову, митрополиту Арсению инкриминируют «разглашение данных о блокпостах ВСУ в Донецкой области», что является полным абсурдом, поскольку никаких данных владыка не разглашал, а о месте нахождения блокпостов все и без того прекрасно знают.

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