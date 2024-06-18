Митрополит Тульчинский Ионафан отказался от обмена и высылки в Россию как военнопленного

18 июня 2024 года Винницкий апелляционный суд оставил без изменений принятое в августе прошлого года решение суда первой инстанции, согласно которому иерарх Украинской Православной Церкви митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на СПЖ и издание Вінниця.info.

Приговор по абсурдным обвинениям был вынесен украинским судом в отношении 75-летнего тяжелобольного архиерея, широко известного в православном мире церковного композитора. Как сообщалось ранее, прокурор требовал приговорить владыку Ионафана к шести годам заключения, причём, по свидетельству адвокатов, доказательства по делу оказались сфальсифицированы, а предоставленные стороной защиты юридические и фактические доказательства невиновности иерарха были обвинением проигнорированы. Митрополит Ионафан свою вину не признал и оспорил решение в вышестоящей инстанции.

Пока шло рассмотрение апелляции, владыка Ионафан находился под домашним арестом. 19 марта 2024 года стало известно о том, что у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана случился инсульт, он находился на лечении.

Полный текст судебного решения будет оглашен 21 июня. Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента его оглашения, оно может быть обжаловано в Кассационном суде в течение трех месяцев.

Очевидно, что вынося свои вердикты, украинские власти активно готовят владыку Ионафана для обмена с Россией. В связи с этим адвокат иерарха УПЦ заявил, что владыка написал заявление на обмен, когда проходил лечение в кардиоцентре в связи с перенесенным инсультом. Но он не имеет статуса военнопленного и вины своей не признает.

В ходе заседания владыка Ионафан также подчеркнул, что заявление написал собственноручно, но поскольку не является военнопленным, решил отказаться от обмена.

Предлагая владыке обмен, украинские власти планировали убить сразу двух зайцев — пополнить свой обменный фонд и начать массовую высылку из страны неугодных им архиереев Украинской Православной Церкви.

После отказа владыки Ионафана от обмена Банковой придётся сажать престарелых архиереев в тюрьму.

Русская линия