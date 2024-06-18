По данным ВЦИОМ, против строительства новых церквей выступают в основном атеисты и люди, которые вообще не ходят на богослужения…

Две трети россиян (63%) в той или иной степени поддерживают строительство новых православных храмов в своих населенных пунктах. Результаты исследования опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

«Строительство новых православных храмов в своем населенном пункте в той или иной степени поддерживают две трети наших сограждан (63%, 2019 год — 61%). Среди россиян, отмечающих нехватку храмов, уровень поддержки достигает 93%, а среди православных верующих — 78%. <…> Не поддерживают возведение новых православных храмов 27% россиян (2019 год — 31%), при этом противников строительства среди атеистов насчитывается больше половины (57%)», — говорится в сообщении.

В исследовании отмечается, что уровень поддержки строительства новых храмов связан с частотой посещения церквей. Так, на основе полученных ответов центр выделил четыре группы прихожан: «завсегдатаи» (посещают храмы раз в месяц и чаще, 24%), регулярные посетители (несколько раз в год, но реже чем раз в месяц, 25%), эпизодические посетители (один — два раза в год, 24%) и очень редкие посетители (25%, в том числе 8% бывают в храме реже одного раза в год). Процент поддержки строительства храмов по группах распределился следующим образом: «среди завсегдатаев процент одобряющих составляет 83%, среди регулярных посетителей — 80%, среди эпизодических — 74%. Те, кто практически там не бывает, поддерживают возведение новых православных святынь в половине случаев (54%)».

В целом, 77% опрошенных считают, что в их населенном пункте достаточно храмов, 10% полагают, что их слишком много, и только 8% ощущают нехватку.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1 июня 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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