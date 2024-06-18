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Сводка новостей от 18 июня 2024

В Болгарии продолжают происходить знамения
В центре Пловдивской епархии, возглавляемой сослужившим с украинскими раскольниками митрополитом Пловдивским Николаем, произошло землетрясение…

Глава Фанара Патриарх Варфоломей, митрополит Пловдивский Николай и епископ Знепольский АрсенийЗнамения и катаклизмы один за другим потрясают Болгарию в преддверии избрания нового Предстоятеля Болгарской Православной Церкви. На этот раз землетрясение потрясло Пловдив — центр Пловдивской епархии, возглавляемой митрополитом Пловдивским Николаем, который сослужил на Фанаре с украинскими раскольниками и претендует на должность Предстоятеля, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Телеграм-канал «Правблог».

«Землетрясение потрясло Пловдив. Его сила составила 4,3 балла по шкале Рихтера. Землетрясение было зарегистрировано сегодня в 20:24 (по болгарскому времени)», — говорится в сообщении.

Ранее 30 мая 2024 года во время сильной грозы молния ударила в секвойю, растущую во дворе Софийской митрополии БПЦ, и серьёзно её повредила. Дерево было посажено по благословению Патриарха Максима в начале 70-х годов.

Многие верующие посчитали это грозным предупреждением свыше, адресованным тем иерархам Болгарской Православной Церкви, которые сослужили с представителями «ПЦУ», а сейчас нацелены на то, чтобы избрать Патриархом того, кто продолжит такую линию в угоду Константинопольскому Патриарху Варфоломею.

Русская линия

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В Болгарии продолжают происходить знамения
В центре Пловдивской епархии, возглавляемой сослужившим с украинскими раскольниками митрополитом Пловдивским Николаем, произошло землетрясение...

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