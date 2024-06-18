Иерей Федор Лукьянов: Государство должно взять на себя расходы на обучение студентов, решивших родить, а не убить, своего ребёнка

Все студентки, обучающиеся в вузах на платной основе и родившие в это время ребёнка, должны переводиться на бесплатное обучение или же получать поддержку в виде образовательного кредита, это будет способствовать повышению рождаемости. Такое мнение высказал Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает ТАСС.

«Особо отмечу, что женщины в возрасте 16−23 лет часто прибегают к аборту, поэтому нужно изыскать любые возможности для перевода девушек, уже родивших во время обучения, на бюджетную форму обучения. Это действительно повлияет на коэффициент рождаемости в данной группе», — сказал отец Федор.

По его словам, можно предоставлять дополнительную поддержку в виде образовательного кредита девушкам, родившим во время обучения в вузе, и супругам-студентам, родившим ребенка. «Содействовать в получении образовательного кредита и, пока мама является студенткой вуза, до получения ею диплома о высшем образовании, проработать механизмы помощи погашения процентов по кредиту из внебюджетных источников финансирования. <…> Рассмотреть вариант предоставления маме-студентке при рождении ребенка дополнительной стипендии», — предложил священник.

Он отметил, что сегодня факт рождения ребёнка во время обучения дает только право перевода на бюджет, сам же перевод возможен лишь при наличии свободных бюджетных мест. И на практике эта мера поддержки слабо реализуема. В пример отец Федор привел данные мониторинга деятельности российских вузов, который был проведен в сентябре 2023 года в 932 образовательных организациях.

Так, по словам главы Патриаршей комиссии, возможность перехода женщин, родивших ребенка, с платного обучения на бесплатное, реализуется в 345 вузах в 75 регионах страны. «На 25 августа 2023 года количество обучающихся в этих вузах женщин, имеющих детей, составило 27 741 человек. Из них с детьми до 3 лет — 13 491 человек, от 3 до 7 лет — 9 230 человек. При этом количество женщин, родивших в период обучения и переведенных с платного обучения на бесплатное, за 2021−2022 учебный год составило всего 271 человек, за 2022−2023 учебный год — 270 человек», — констатировал он.

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