Народные депутаты Болгарии от партии «Возрождение» в очередной раз потребовали от президента страны созвать Совет национальной безопасности, чтобы защитить Болгарскую Православную Церковь от растущего влияния со стороны США и Фанара. Политики считают, что Госдеп США хочет повлиять на выборы Предстоятеля Болгарской Православной Церкви, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Трудnews.

«Роль США в этом процессе освоения Болгарской Православной Церкви очевидна. Очевидно, что оно осуществляется с любезного согласия Вселенского Патриарха и некоторых болгарских митрополитов и архиереев, нарушивших канон и служивших вместе с раскольниками в Турции. Если мы хотим оценить, какими будут последствия этого раскола, каждый из нас может внимательно ознакомиться с расколом в Украинской Церкви, с гонениями и физическими нападениями на священников там», — заявили в партии.

Основатель и председатель партии «Возрождение» Костадин Костадинов ранее также заявлял о возрастающем давлении на Болгарскую Православную Церковь со стороны США и Константинопольского Патриархата. Политик считает, что на предстоящих выборах Предстоятеля, в которых планирует участвовать глава Фанара Патриарх Варфоломей, выберут номинальную фигуру, которая во всём будет подчиняться Константинопольскому Патриархату.

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