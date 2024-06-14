«Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи» (2 Петра 2:22)

После падения Советского Союза советские чиновники, коих в нынешних российских властях до сих пор предостаточно, в один голос заявляли, что гонения на Церковь и уничтожение православных храмов при советской власти было одной из самых больших ошибок коммунистов. Такие и поныне выражают своё «искреннее почтение» к Церкви и священнослужителям, но при этом на деле продолжают почитать своих безбожных кумиров, участвовавших в убийстве невинных русских людей.

Об этом свидетельствует открытие в Москве второго за последнее время памятника палачу русского народа Феликсу Дзержинскому, трудами которого в безбожные советские годы был организован «красный террор».

Об открытии памятника польскому русофобу и палачу русского народа, сообщает газета «Известия». «Почетное право открыть памятник предоставили начальнику ордена Кутузова Краснознаменного Центра специального назначения „Витязь“ ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ Герою Российской Федерации полковнику Александру Белоглазову и помощнику командира дивизии по работе с ветеранами полковнику в отставке Николаю Зубареву», — говорится в сообщении.

Автором монумента является академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Александр Рожников. Он подчеркнул, что «для военнослужащих и сотрудников ведомства Феликс Дзержинский служит примером преданного служения Родине».

На протяжении всего мероприятия звучал военный оркестр. Командиры разных подразделений, сотрудники Росгвардии и ветераны возложили цветы к памятнику убийце русских людей.

Как тут не вспомнить слова Христа, обращённые к потомкам тех, кто убивал Божиих пророков, но пытавшихся оправдывать своих отцов:

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! Как убежите вы от осуждения в геенну?» (Мф. 23:32).

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